Este miércoles por la tarde, cuando relataba el encuentro de Chelsea y Real Madrid por los cuartos de la Champions League, Mariano Closs se volvió tendencia en Twitter por un desopilante motivo.

En simultáneo al encuentro en Stamford Bridge, Wilson Seneme renunció a su cargo como Presidente de la Comisión de Arbitros CONMEBOL. El apellido del brasileño se había convertido en una muletilla del relator ante los desacuerdos en el arbitraje.

La decisión de Seneme se da en medio de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Su reemplazante será Enrique Cáceres. El paraguayo venía desempeñándose como Gerente Técnico de VAR de la CONMEBOL.

Querido Closs, debo dejarte ¿Por qué? No puedo decirlo.

¿A dónde iré? No puedes saberlo.

¿Cómo llegaré? Ah… todavía no lo decido.

Pero puedo decirte algo, cada vez que escuche el viento, susurrará tu… SENEMEEEE!

Con mi amor para toda la eternidad. pic.twitter.com/8ma2jSsL4Y

— Posta (@posta_sports) April 6, 2022