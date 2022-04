En el marco de su visita de Estado a la República Argentina, el presidente chileno Gabriel Boric se dio el lujo de conocer a sus dos ídolos de la Universidad Católica: Alberto Acosta y Néstor Gorosito.

Fue el propio Beto quien compartió a través de su cuenta de twitter el encuentro: “Gran charla de fútbol con un fanático cruzado, Gabriel Boric, presidente de Chile”, fueron las palabras de quien es, a día de hoy, el goleador histórico del club trasandino a nivel internacional y el séptimo máximo anotador a nivel general.

El tiempo que Acosta y Gorosito compartieron equipo en Chile no fue tan largo, pero sí muy fructífero. Levantaron dos títulos en apenas dos temporadas: la Copa Interamericana 1994 y la Copa Chile 1995, además de la Liguilla Pre-Libertadores aquel mismo año. El Beto también ganó el Torneo Apertura 1997 cuando su compañero de ataque ​ya había vuelto a San Lorenzo.

Antes de comenzar su tercer ciclo como jugador del Ciclón, Pipo fue elegido como mejor jugador del año en el fútbol chileno y se ganó el reconocimiento de todos los hinchas de la Católica. De allí la gran admiración de Boric.

Al asumir como máximo mandatario el pasado mes de marzo, recibió las felicitaciones del actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata vía Twitter y no tardó en devolverle el saludo con un gran elogio: “Un honor Pipo querido. Tengo tu pegada grabada a fuego en mis ilusiones de infancia“.

Y no fue la única vez que expresó su gran pasión en las redes sociales. En abril de 2017 respondió a un tuit del Beto en el que saludaba a San Lorenzo, club del que también es ídolo, en el día de su cumpleaños: “Que grande el Beto Acosta. Ídolo de la niñez. Gracias por tanto :)”

De todos modos, ellos no fueron los únicos argentinos por los que mostró admiración, también lo hizo con Maradona. En un tuit de 2017 destacó el estilo de Diego en las famosas entradas en calor en Napoli al ritmo de “Live is life” y no dudó a la hora de ponerlo por encima de Pelé.

Lejos de promover la rivalidad que siempre existió entre Argentina y Chile,hoy potenciada por las finales de Copa America ganadas por la Roja en 2015 y 2016, se mostró feliz cuando Messi y Scaloni se quedaron con el título en el Maracaná: “Me da alegría Argentina, alegría linda. Felicitaciones hermanos”

De todos modos, su adoración por Argentina excede lo estrictamente futbolístico. Es un amante de la música y uno de sus artistas favoritos es, justamente, un argentino. “Que increíble que en Chile no se conozca al Indio Solari”, posteó en 2017 y dejó un vídeo de una canción de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que integró el popular músico argentino.

Incluso encontramos a las Islas Malvinas en el buscador de sus redes sociales. En el lejano 2013, cuando tenía apenas 27 años y aún no había comenzado con su carrera política, respondió un tuit a Jon Benjamin, embajador británico en México por aquel entonces, quien hablaba de “Islas Falkland”. “Malvinas viejo, Malvinas Argentinas”, retrucó Boric.