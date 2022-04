Un joven muy famoso sorprendió al revelar una historia inédita que involucra nada menos que a Ricardo Fort. El actor contó que el excéntrico millonario lo fue a ver al teatro en 2008 y lo invitó a salir de forma sutil.

Ese joven actor es Fernando Dente y así lo contó: “Año 2008, yo tenía 18 años, estaba haciendo Hairspray y viene un día un productor de la noche, conocido, y me dice ‘te quiero presentar a un amigo’ y viene el señor Ricardo Fort a ver la función, baja a camarines, estaba en ese momento con una amiga así llamativa, no me acuerdo quién, yo era muy naif en ese momento, me insistían con ir a comer, ir a comer, y después me di cuenta que la invitación era una invitación como para ver qué onda… y no pasó”, contó en No es tan tarde, Telefe.





“Con lo que admiro a Ricardo Fort, me perdí de conocerlo. Aunque sea la cena, no lo que pasa después, pero hubiera sido lindo comer con Ricardo. Me hubiera encantado conocerlo”, reveló el actor arrepentido.