Nueva York: Evita en versión ballet

Un retrato explosivo de una de las personas más controvertidas de la historia argentina. Así se presenta Doña Perón, una pieza de ballet que la bailarina y coreógrafa belga-colombiana Annabelle López Ochoa creó para el Ballet Hispánico y tuvo su estreno los primeros días de abril en un festival en Manhattan. La compañía, creada en los 70 para mostrar la vida de los artistas latinos en los Estados Unidos, presenta la vida de Evita en movimiento como parte de las celebraciones de su 50 aniversario.

La pieza de 75 minutos cuenta diez episodios de la vida de la ex primera dama con muchos recursos, entre ellos el tango y unos 80 cambios de vestuario de los bailarines. “Ella no es un personaje de cuento de hadas, no es un personaje literario. Es una mujer real, y para mí, es interesante ponerla en el escenario porque es difícil identificarla”, contó López Ochoa. “Queríamos presentar el retrato de una mujer sin hacer juicios”, agregó la coreógrafa, quien ya había retratado a la pintora mexicana Frida Kahlo con 16 bailarines que la representaban.

Alejada del musical Don’t Cry for Me, Argentina, de Andrew Lloyd Webber (No llores por mí, Argentina) que durante mucho tiempo se vio en Nueva York, la versión ballet buscó que se expresara vulnerable. Aún así, las reseñas locales hablan de que “es difícil salir de la función sin admirar a su protagonista”, en parte por las decisiones narrativas, que enfatizan la historia personal de superación sobre lo político, y por el despliegue de la bailarina principal la noche del estreno, Dandara Veiga.



Más de cien editoriales, con sus editores al frente, en Festival Leer.

San Isidro: Regresa el festival Leer

El sábado 9 y domingo 10 de abril vuelve al formato presencial el festival Leer. Literatura En El Río, en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y la costa, San Isidro), desde las 13, hasta cerca de las 20 y con acceso gratuito. En su cuarta edición, bajo el lema Letra y Música destacados escritores abordarán la relación entre literatura, poesía y música. A las mesas de diálogo, se suman clases de Leila Guerriero y Fabián Casas, feria de libros pero también de vinilos y cierre con música. El sábado con Manuel Moretti, de Estelares, y con Diego Frenkel, de La Portuaria, el domingo.

Se destaca un espacio de infancias, con talleres gratuitos para chicos y chicas, con cupos limitados, sobre arte callejero, poesía popular, elaboración de minilibros y corte y confección. “Leer es el único festival de literatura gratuito, tanto desde la entrada del público como desde los stands de las editoriales, que le da muchísima importancia a la formación de nuevos lectores, por eso hemos volcado un gran esfuerzo al espacio dedicado a los niños y adolescentes, y que hace del encuentro cercano entre autores, editoriales y público un valor central”, destacó Eleonora Jaureguiberry, a cargo del área de Cultura del municipio.

Biblioteca Nacional: Becas de investigación

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) invita a presentar proyectos de investigación que aborden su patrimonio archivístico. El concurso becará con 200.000 pesos a proyectos que propongan un recorte preciso y la selección de algunos de los fondos documentales disponibles para consulta pública. Listados en el Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional, éstos están vinculados a personalidades e instituciones relevantes de la vida política, intelectual y cultural de la Argentina, en especial en un periodo que va desde fines del siglo XIX hasta inicios del siglo XXI. Hasta el 7 de octubre de 2022. Bases y más info: bit.ly/ConcursoBecas2022

En mayo: Christo llega a Proa

La muestra que abrió el Museo MACA de Punta del Este, Christo y Jeanne-Claude, llegará en mayo a Buenos Aires de mano de la fundación que representa a la célebre pareja de artistas, el museo fundado por el escultor uruguayo Pablo Atchugarry y se podrá visitar hasta agosto en la Fundación Proa.

Christo y Jeanne-Claude es una exposición retrospectiva internacional con curaduría de Lorenza Giovanelli que reúne fotografías, dibujos, collages y planos de las obras e instalaciones que han “envuelto” edificios y cubierto tierras y lagos alrededor del mundo, desde la década del 60. Reúne más de 50 obras que se presentan como un panorama de las acciones e intervenciones públicas de la pareja.

