Florencia de la Ve reaccionó tras enterarse que la abogada Ana Rosenfeld decidió llevarla a la Justicia por sentir que se vio afectado su honor profesional en el informe que presentaron sobre ella en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30).

También en defensa de Gonzalo Vázquez, cronista del ciclo que llevó adelante la investigación, la conductora se mostró sorprendida con la decisión de Rosenfeld y señaló: “Ella puede hacer lo que quiera. Gonzalo hizo una muy buena investigación y no estamos agregando nada. Si tenemos que ir a la Justicia, iremos a la Justicia”.

Mirando seriamente a cámara, Flor de la Ve continuó: “A mí no me intimida para nada, Ana Rosenfeld. No le tengo miedo. No tuve miedo hace 20 años y no lo voy a tener ahora”.



Flor de la Ve le contestó a Ana Rosenfeld. Captura video.

“Yo sé que ella tiene una estructura, un bufete de abogados y mucho tiempo para dedicarle a esto, pero iremos a la Justicia. Iré con las chicas (las exclientas de Ana), con los abogados. Que se aclaren las cosas si no son ciertas”, sumó la conductora, haciendo referencia a las mujeres que denunciaron a la abogada “por estafa y prevaricato” y “conflictos por el convenio de horarios”.

Por su parte, el panelista de Intrusos Lucas Bertero aseguró que él “recibió una llamada de la productora de Mandarina (a cargo de LAM) para avisarme que a mí, a Gonzalo y a vos Flor va dirigida la carta documento”.

La defensa de Ana Rosenfeld

Antes de partir rumbo a Miami, Estados Unidos, la abogada habló con LAM (América, lunes a viernes a las 20) y aseguró que en Intrusos hay una campaña en su contra.

“Todo, absurdo; todo, ridículo. Tengo todas las pruebas. Hice todo bien, de verdad”, dijo primero sobre la denuncia de sus exclientas.

“No entiendo a la gente de Intrusos. Cuando me preguntaron si voy a demandar a Yanina (Latorre), dije que no. Lo que sí dije es que alguien se va a comer una demanda”, señaló.

Luego, le apuntó a conductora: “Flor de la V es un capítulo aparte. El periodismo es investigación, y ella sienta a tres chicas sin tener idea de qué se trata y les da una palmadita haciéndolas sentir que tienen razón. Avala algo sin haberlo siquiera analizado”.

Y también se refirió a su cruce con Latorre: “Para mí, fue literalmente una traición lo que hizo en su vivo (en Instagram). No en la tele. En la tele ella tiene muy claro su rol como panelista -siguió diciendo-. Para mí, es una experiencia nueva. Lo que me molestó de Yanina es el dedito acusador en su vivo”.

“Lo que yo siento es que me quiso lastimar, conmigo se equivocó”, argumentó Rosenfeld, quien aseguró que tenía pactado desde hace tiempo este viaje familiar a los Estados Unidos y que luego se reincorporará al programa de Ángel de Brito.

Pero ahora, tras estos conflictos, su regreso es una verdadera incógnita.

DD