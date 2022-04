Se presentaba como el plato fuerte de los cuartos de final. El vigente campeón de Europa ante el máximo campeón de Europa. Chelsea y Real Madrid brindaron un espectáculo a la altura de todo lo que se habló en la previa. En la ida disputada en Londres, los españoles se impusieron por 3 a 1 y llegan al desquite del Bernabéu con una ventaja que parece terminante.

Karim Benzema, otra vez el héroe de la jornada, con dos cabezazos letales en menos de tres minutos, puso en ventaja al Madrid que se mostraba superior en tierras londinenses. El descuento de Havertz sobre el final del primer tiempo lejos estuvo de hacer reaccionar a los de Tuchel. Porque en el inicio del complemento y tras un grosero error de Mendy, otra vez Karim, iba a anotar su nombre en el marcador.

El centrodelantero internacional con Francia atraviesa la mejor temporada de su vida. Con 37 gritos en 36 en partidos, 11 de ellos en Champions League, parece estar desfilando hacia su primer Balón de Oro. Como si todo esto fuera poco, hizo los últimos 6 goles de La Casablanca en la competencia europea.

De cara al futuro, ambos equipos se verán las caras el próximo martes también a las 16 (horario local) pero en el mítico Santiago Bernabeú. Vale recordar que el ganador de esta llave jugará las semifinales del torneo ante el vencedor de la serie entre el Manchester City y el Atlético Madrid.

🇫🇷 Karim Benzema = first French player to score 10 goals in a Champions League campaign (group stage to final) 👏

⚽️1⃣0⃣ Karim Benzema (2021/22)

⚽️0⃣8⃣ David Trezeguet (2001/02)

⚽️0⃣8⃣ Wissam Ben Yedder (2017/18)

⚽️0⃣8⃣ Kylian Mbappé (2020/21)#UCL pic.twitter.com/VNMqsul8LX

