María Marta García Belsunce

El tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar, comenzará el próximo 1 de junio y el principal imputado, el ex vecino de la víctima, Nicolás Pachelo, llega al debate acusado por el homicidio.



Además, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, lo juzgará luego por ocho robos cometidos en barrios privados ubicados en las localidades bonaerenses de Pilar, Tigre y Berazategui.



Está previsto que el juicio por el crimen de María Marta se realice en 31 jornadas, las que fueron fijadas entre el 1 de junio y el 19 de agosto.



Pachelo está acusado como coautor del delito de homicidio agravado junto a dos ex vigiladores del country: Norberto Glennon, de 56 años, y José Ramón Alejandro Ortiz, de 44.



El ex vecino de la víctima está preso desde abril de 2018 por la causa de los robos en diferentes barrios privados.



El fiscal Andrés Quintana, quien investigó el crimen junto a la fiscal fallecida María Inés Domínguez, había solicitado que a Pachelo se lo juzgara también por los robos en un mismo juicio ya que consideraban que el crimen de María Marta se dio en medio de un robo.



Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro se opusieron, y es por eso que habrá dos juicios contra Pachelo.



La familia de la víctima siempre apuntó a Pachelo como el autor del crimen.