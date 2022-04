Desde que se anunciaron las nominaciones de los premios Grammy, el año pasado, todos creyeron que Justin Bieber tenía buenas chances de alzarse con varias estatuillas, ya que sumaba 8 nominaciones. Además, iba a cantar en vivo en la ceremonia, lo que supone un guiño de los organizadores. Sin embargo perdió en todas las categorías.

Lo que ahora descubrieron muchos amantes de las estadísticas es que no fue el primer artista en ir 0-de-8 en los Grammys. Varias estrellas, como Rihanna, Kanye West y Jay-Z, tuvieron derrotas similares en los últimos años. Y hasta los Beatles corrieron la misma suerte en 1966, con Lennon perdiendo 0-5 y Paul 0-9.



Justin Bieber en los Grammy, donde cantó pero se fue con las manos vacías. Foto: AFP

El caso de los McCartney: 0-9

En 1966, cuando los Grammy no tenían televisación y eran apenas un anuncio dentro de los pasillos de la industria discográfica, los Beatles tenían 9 nominaciones por su álbum de 1965, Help!, cuando la beatlemanía causaba furor en el mundo. Pero perdieron en todos los rubros donde estaban nominados. por suerte, pocos se dieron cuenta en su momento porque la repercusión de los premios no era masiva. Los Grammy ganaron popularidad recién en 1971, con la TV.

Una aclaración, porque suena raro que Paul McCartney haya sido el gran derrotado en los premios de 1966, y no su grupo, los Beatles. Hilando fino, resulta que las nominaciones de McCartney incluyeron grabación y canción del año por Yesterday, que fue cantada por él (aunque compuesta por Lennon-McCartney). Desglosando, ese año John Lennon perdió 0-5, otro dato que hoy resulta increible.

Paul también figuró en otras tres categorías vinculadas a la interpretación de Yesterday: mejor interpretación vocal masculina; mejor sencillo contemporáneo (R&R); y mejor interpretación vocal contemporánea (R&R), masculina. Sí, la balada estaba nominada en rubros de Rock & Roll. Insólito.

Un año después hubo justicia: los Beatles ganaron canción del año por Michelle y dos años después se llevaron el Grammy al álbum del año por Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band.

A partir de ese caso quedó en evidencia que la lista de artistas que han quedado fuera en una edición de los Grammy incluye a superestrellas que en otras oportunidades se convirtieron en los mayores ganadores. Por ejemplo Stevie Wonder, que ha ganado 25 premios en su carrera; Kanye West y Jay-Z, que han ganado 24 cada uno; y Paul McCartney, que ganó 18..



Los Beatles en 1966 en Tokio. Furor en estadios y una derrota por goleada en los Grammy de ese año. Foto: AFP

Otros casos famosos



Rihanna, igual que Justin, tuvo una derrota dura y años de triunfos. Foto: AFP

En 2017, Rihanna perdió 0-8, a pesar de estar nominada en rubros como disco del año por Work (con Drake), álbum del año como artista destacado y mejor álbum urbano contemporáneo. Pero ganó al año siguiente.

También en 2017, Kanye West perdió 0-8, a pesar de nominaciones importantes como álbum del año, productor de Drake y mejor album de rap. Dos años después volvió a ser nominado pero no ganó, y recién en estos últimos años ganó tres y en total de su carrera suma 24.

En 2018, Jay-Z perdió 0-8, aunque era uno de los favoritos en categorías importantes como grabación del año, álbum del año y canción del año. Bocón y resentido, expresó su descontento en su canción Apeshit: “«Dile a los Grammy que fuck es esa mierda de 0-por-8 / ¿Alguna vez has visto a la multitud enloquecer?”. Hoy suma 24 estatuillas.

Más atrás, en 1983, el legendario Stevie Wonder perdió 0-7 en plena época de su hit Ebony and Ivory. Pero desde entonces ganó 10 premios más.



Billie Eilish y Finneas O’Connell cantan en los Grammy de este año. Foto: Reuters

A no olvidarse de Billie Eilish

Más allá del 0-8 de Justin Bieber, este año hubo otra favorita que se convirtió en gran derrotada: Billie Eilish, que tenía nominaciones en rubros como grabación y canción del año. Así, aunque en los últimos años batió records por ganar premios siendo tan joven, esta vez, a los 20 años, es la artista más joven en lograr 0 de 7 en los Grammy.

MFB