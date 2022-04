—Hola, waches, les bienvengo a esta entrevista.

“Mandale este video a un homofóbico”; “Mi vida siendo asexual”; “Soy gay pero tengo novia”; “Mi novia tiene otro novio”; “¿Qué es ponerla?”: “Cómo le explico a un indignado”: “¿Y si sos demisexual?”.

Lichi -artista, activista asexual, influencer- es rápido para lo títulos con gancho. Pero lo suyo no se queda en el clickbait: es puro contenido.

Su canal de YouTube acumula cientos de miles de visitas de personas que buscan conocer sobre géneros, sexualidades y formas de ser en el mundo.

Empezó en esa plataforma en 2018, con un video reacción, y ahora surfea todas las redes. ¿Lo último? “La mente y la duda”, un podcast donde entrevista a su papá -psiquiatra de profesión- sobre salud mental y otras yerbas.

Como todo lo que hace, la conversación resulta espontánea: surge de preguntas genuinas, a partir de su experiencia y las ganas de informar aprendiendo (o visceversa).

A pedido del público, tuvo una “cita” con el colega YouTuber Pablo Agustín. Por su sección “Hijxs del closet” pasaron personalidades como el músico Benito Cerati, la cantante Odd Mami, la comediante Noelia Custodio y la gamer Carolo Vázquez.



Lichi y Benito Cerati en la sección “Hijxs del closet”, de su canal de YouTube.

Una de sus preguntas disparadoras es: “¿Dónde te encontrás en la vasta diversidad del universo?”.

Cuando está solo, escucha desde Jefferson Airplain y Bob Dylan, hasta el Duko. Su única norma: nunca quedarse en un solo lugar.

29 años, divertido, fanático de Star Wars, cantautor, rápido para las respuestas, comunicador ante todo. En su casa de Villa General Mitre, con una de sus clásicas gorritas, recibió al equipo de Clarín.

—¿Qué es la asexualidad?

—La asexualidad es no sentir atracción sexual o sentirla de forma diferente. La sociedad espera que todas las personas se comporten de la misma manera en esta cuestión: que todos tengamos atracción sexual, con la misma regularidad e intensidad.

El espectro de la asexualidad alberga a toda esa gente que se sale de ese mandato. Tiene un montón de aristas y caminos posibles, infinitos y llenos de colores. Está bueno ver todo lo que hay ahí, porque quizás te cruzás con que hay un montón de cosas que te identificaban y no tenías idea.

—¿Cómo decidiste hablar sobre este tema, desde un lugar tan personal?

—En mi propia historia, descubrir que la asexualidad era “algo” fue fundamental. Uno tiende a pensar que lo que a le pasa “está mal” hasta que encuentra palabras, a otros u otras que atraviesan lo mismo.

Recuerdo buscar en internet y no encontrar mucho, o solo material en inglés. Me di cuenta que tratar esos temas no solo era interesante, sino necesario y que había un montón de gente del otro lado esperándolo sin saberlo. No me costó, salió de una manera súper orgánica. Yo hablaba de mi experiencia y muchos se sintieron identificados. Era un tema medio sensible o tabú, pero al toque entendí lo importante que era.

—¿Por qué creés que tienen tanto impacto tus videos?

—Creo que es muy clave visibilizar estas cuestiones, incluso para las personas que no son asexuales. Porque nos lleva a reflexionar lo normal que debería ser decir “no”. Estamos muy acostumbrados a “deber” nuestro cuerpo a otras personas, a tener esa presión. Ya sea porque estamos en pareja o porque no lo hacemos hace mucho.

Cuando tenés ganas, está bien; y cuando no tenés ganas, también. Fin, no más complejo que eso. Y, sin embargo, nos impusieron que, cuando dos personas se gustan, las relaciones sexuales son el objetivo máximo.



Lichi, el influencer que llevó la asexualidad a las redes: “Descubrirse es un proceso de toda la vida”

—¿Qué pensás sobre la falta de representación que tiene la asexualidad en los medios?

—A casi nadie le conviene hablar de asexualidad. El sexo se usa para vender.

—¿La manera de vivir y expresar la sexualidad cambia a lo largo de la vida? ¿Te pasó eso?

—¡Obvio! Yo mismo he hecho videos contando una cosa y al tiempo grababa otro corrigiendo lo anterior. No quería dejar de investigar qué era lo que me servía, qué me gustaba. Y, además, notaba que ambas cosas se transformaban con el tiempo. No tendría sentido que no fuera así.

Nos enseñaron que la sexualidad era algo estático, pero es imposible poner en cajoncitos algo tan inmenso como los sentimientos humanos y el amor. ¿Por qué querríamos ocupar espacios que parecen cerrados o prefabricados?

—Siempre compartiste la relación que tuviste con Dani, que también es YouTuber. Hablaron sobre amor libre, deseo, conflictos y hasta de su separación. ¿Cuesta esa exposición?

—Nosotros compartimos una relación de 6 años y medio, somos muy unidos. Para mí hablar de eso es lo más normal del mundo. Al principio a la gente le costaba entender que mi novia era trans y no binaria, yo asexual, y también gay o pansexual. Los dos poliamorosos, encima…

Para nosotros no era algo complejo. A veces, uno siente las cosas automáticas o sencillas, hasta que constatás que para el resto del mundo es rarísimo. Igual creo que sumó mucho transmitir lo que nos pasaba, y eso se veía en los comentarios y las respuestas. Generó interés.



Lichi y Dani. Ig: @lichigrams.

—Hace poco publicaste un video titulado “Ya fue el género”. ¿Creés que los rótulos son necesarios?

—Muchos me preguntan si sirve o no ponerle tantas etiquetas a las cosas. Creo que depende de cada uno. Si alguien no las necesita, está perfecto. Pero considero muy importante que existan palabras, términos y rótulos, porque cuando uno le pone nombre a algo, eso pasa a existir.

Y al aparecer alguien más a quien le sirve ese nombre, se genera una comunidad. Ya no sos “el raro”, no estás solo. El error a nivel sociedad es esperar que todos se comporten igual.

—¿Te considerás un activista?

—Siento que lo que hago es una forma de activismo, aunque al principio me costaba asumirlo. Justamente estoy “activando” ciertos temas, llevando mensajes a propósito para que se vean, se hablen, se discutan.



Lichi, el influencer que llevó la asexualidad a las redes: “Descubrirse es un proceso de toda la vida” Ig: @lichigrams

—Hacés un podcast con tu papá. ¿Tu familia siempre te acompañó?

—Tengo el privilegio de tener la familia que tengo. Nunca me plantearon ningún problema, ni sospeché que pudieran hacerlo. Consumen todo lo que hago, hasta se enteran más de mi vida por mis videos que por charlas.

—¿Cuál fue el mejor feedback del público?

—Lo que más me “shockea” es cuando escriben adolescentes. Hablan de las cosas con una naturalidad y sencillez que a mí me hubiera resultado impensada a esa edad. También me sorprende cuando me contacta gente de más de 65 años, que me cuenta que vivió toda la vida haciendo cosas que no quería hacer. Descubrirnos es algo que dura toda la vida.

—¿Existe la normalidad?

—No existe un camino principal y “alternativas”. Más de 7 mil millones de personas viven en este mundo: no hay una sola “normalidad” y variantes. Hay infinitas formas de ser. Lo normal es todo y nada a la vez. La diversidad es una bola de luz y color en constante movimiento.

SC