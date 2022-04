Hay influencers, estrellas de la televisión, esposas de deportistas. Viven y trabajan en Rusia, son multimillonarias y, si bien tienen distintas edades y profesiones, las indigna una misma cosa: Chanel se niega a venderles sus prendas y accesorios favoritos.

​Sí, en medio de la guerra con Ucrania, la alta sociedad rusa “está escapando” del país para ir de compras a Dubái. Ocurre que con las sanciones que el mundo le impuso a Moscú, y en protesta por la invasión, la marca de lujo se retiró de Rusia.

¿Qué es lo que ocurre?​

Mientras que tanto ucranianos como rusos mueren en crueles combates, la oligarquía rusa asegura que “está descontenta” por haber sido excluida de la lista de compradores de una de sus etiquetas favoritas, informó The Mirror.

Un claro ejemplo es el de la diseñadora de interiores e influencer Liza Litvin. La mujer recurrió a las redes sociales para describir cómo le negaron una cartera de la marca en un importante centro comercial de Dubái.

“Fui a una boutique de Chanel en el Mall of the Emirates -publicó furiosa-. No me vendieron la cartera porque (¡atención!) soy de Rusia!!!”. Además, detalló que: Chanel “tiene un nuevo requisito, y es que sólo me venden después de que haya firmado un papel que dice que no usaré este bolso en Rusia“.

A la influencer le pidieron sus datos, por lo que ella les dio su identificación y su número de teléfono ruso. En ese momento, el gerente le comentó que a partir de ahora venderían a los rusos sólo si firman un acuerdo para no usar sus artículos en Rusia



Anna Kalashnikova, cantante y presentadora de TV, una de las indignadas. Foto: A. Kalashnikova/east2west news

Y más casos…

De acuerdo al medio británico, varias otras millonarias rusas se quejaron por haber sufrido dificultades similares.

Anna Kalashnikova (37) es una de ellas. La cantante y presentadora líder de programas de moda en televisión también se indignó después de que la firma le prohibiera comprar un par de aros y un bolso en Dubái.

Ella misma explicó cómo un gerente le dijo: “Sabemos que es una celebridad rusa. Sabemos que llevará compras a Rusia, por lo que no podemos vender artículos de nuestra marca”.



Yana Rudkovskya, productora e influencer, vestida de Chanel. Foto: Yana Rudkovskaya/east2west news

“’Oops‘, pensé. Luego recordé que Coco Chanel no solo era la amante de un oficial nazi, sino también una agente de la inteligencia alemana. Así que esta acción de su marca realmente me hace recordar su biografía. Es tan bajo apoyar el fascismo y la rusofobia”, publicó, al tiempo que denunció que boicoteará a la etiqueta de lujo.

“Esto es un shock para una mujer que ha estado comprando Chanel y Chanel Haute Couture durante más de 20 años, y que se sentaba en primera fila de sus desfiles”, posteó Yana Rudkoskaya (47), influencer, reconocida productora de espectáculos y esposa del campeón olímpico de patinaje artístico Evgeni Plushenko.

La mujer aseguró que, a lo largo de los años, llegó a gastar más de un millón de euros en la marca a lo largo de los años, por lo que sintió que la prohibición es “algo humillante”.

Las voces oficiales

También hubo voces oficiales en el “conflicto”. Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú, acusó a Chanel de unirse a “la campaña rusofóbica para ‘cancelar Rusia'”.



Yana Rudkovskaya durante más de 20 años se vistió con Chanel. Foto: Yana Rudkovskaya/east2west news

Por su parte, la sede francesa de Chanel confirmó la nueva política y aseguró que se vio obligada a aplicarla debido a las sanciones de la Unión Europea y Suiza sobre los artículos de lujo, indicó The Mirror.

“Las últimas restricciones de sanciones de la UE y Suiza prohíben ‘la venta, directa o indirectamente, de artículos de lujo a cualquier persona física o jurídica o entidad en la Federación Rusa o para su uso en la Federación Rusa”, indicó la compañía. Y pidió disculpas por los inconvenientes que esto puede estar provocando.