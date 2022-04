Foto NA.

El 4 de agosto se cumplirán 60 años de la muerte de Marilyn Monroe y todavía la actriz y modelo estadounidense, considerada un símbolo sexual e ícono de la cultura pop, sigue dando que hablar. Sin ir más lejos, Netflix estrenará dos proyectos que explotarán detalles conocidos y otros ocultos sobre su vida: un documental y una biopic.



El 27 de abril la plataforma lanzará El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas, un documental dirigido por Emma Cooper y producido por Library Films que busca reconstruir cómo fueron sus últimos días, a través de grabaciones inéditas de quienes la conocieron mejor, como el director John Huston y la elite de Hollywood, que dejan al descubierto el lado más íntimo de su vida cargada de glamour y complicaciones.



Además, sacará a la luz algunas entrevistas que se recolectaron en 1982, cuando se reabrió el juicio que investiga su muerte. Bajo la premisa: “Cuanto más brilla la estrella, más sombría es la verdad”, el proyecto promete ser controversial y el tráiler oficial adelanta que se tocarán temas como conspiración, FBI, espionaje, drogas, encubrimiento y su vínculo con J. F Kennedy.

Por otra parte, aún sin fecha de estreno, este año también se lanzará Blonde, una biopic en la que la cubana Ana de Armas encarnará a la protagonista de Los caballeros las prefieren rubias, El príncipe y la corista, Nunca fui santa y Una Eva y dos Adanes. La película dirigida por Andrew Dominik se basa en el libro Aome Like It Hot, de Joyce Carol, que se sumerge en los traumas que Marilyn vivió en su niñez y adolescencia y en cómo la acompañaron en su vida adulta.

En los últimos días, el proyecto fue calificado apto para mayores de 17 años, por su alto contenido sexual. “Es una película no apta para menores sobre Marilyn Monroe, yo diría que es lo que uno querría, ¿no? Me gustaría ir y ver la versión no apta para menores de la historia de Marilyn Monroe”, señaló el cineasta neozelandés. Y agregó: “Básicamente es la historia de cada ser humano, pero está usando un cierto sentido de asociación que tenemos con algo muy familiar, solo a través de la exposición en los medios. Toma todas esas cosas y les da la vuelta a sus significados, de acuerdo con cómo se siente, que es básicamente cómo vivimos. Así es como todos operamos en el mundo. Simplemente me parece ser muy resonante”.

Cabe señalar que la película comenzó a gestarse hace tiempo y en un principio parecía que Naomi Watts y Jessica Chastain iban a ser las elegidas para el rol protagónico, sin embargo lo obtuvo De Armas en 2019. Y para estar a la altura del papel, la cubana pasó 9 meses practicando el acento de Monroe. También integran el elenco Adrien Brody, como Arthur Miller, Bobby Cannavale, como Joe DiMaggio, y Julianne Nicholson como la madre de Marilyn.