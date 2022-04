Ya se sabe que Paulo Londra está de regreso. El cantante cordobés -uno de los referentes de la música urbana en la Argentina e Hispanoamérica- sorprendió el 23 de marzo con Plan A, su nueva canción emparentada más con el rock (con el punk rock) que con el género urbano. Ahora planea generar un revuelo con “Chance”, su nuevo sencillo.

Mediante posteos en sus redes -es su forma habitual de comunicarse, mucho más directo que un comunicado de prensa y más acorde a las costumbres de su generación- anunció la salida de Chance, para este miércoles 6 de abril.



Paulo Londra edita una nueva canción: “Chance”. Foto Juano Tesone

Su mensaje reunió en poco más de 20 minutos 200.000 me gusta y fue el siguiente: “Pa los que querían más, el seis de abril ya salimos de vuelta, estoy chocho porque este tema creo que es mi preferido. Me parece que voy a escribir parte de la letra pa’ mata’ la manija”.

Y en sucesivos tuits fue desgranando parte de la letra de la canción.

Pa los que querían más, el seis de abril ya salimos de vuelta, estoy chocho porque este tema creo que es mi preferido. Me parece que voy a escribir parte de la letra pa mata la manija — “ElAsperMaster23” jeh (@PauloLondra) April 4, 2022

“Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción. Entonces mi mente recuerda el dembow y también ese ron que nos tomamos. Sólo te pido una chance. Sé que puede convencerte sólo con poder mirarte. Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste”.

Y luego aclaró: “Basta, perdón, pasa que les dije que esta canción era mi favorita. Bienvenido al club, si fuiste una persona que sabe lo que es sentirse vacía y hoy en día quiere sentirse bien haciendo que las personas a tu alrededor mínimamente sonrían o se diviertan, entonces, bienvenido al club”.

Paulo Londra: ¿Dónde y cuándo se estrenará “Chance”?

Más tarde, Paulo Londra subió a su canal oficial el teaser de Chance, la nueva canción que saldrá este miércoles 6 de abril y también anunció a qué hora se estrenará en cada país.

El listado país por país, con su correspondiente horario, es el siguiente: se podrá ver a las 17 horas de México, a las 18 de Miami, a las 19 de la Argentina y a las 24 de España.

​”Chance”, el nuevo sencillo de Paulo Londra, se estrenará en Spotify. Sin embargo, para aquellos que no cuenten con una suscripción en la plataforma de música, también podrán disfrutarla en YouTube e iTunes.

Plan A: la canción de regreso de Paulo Londra

Plan A, el último sencillo de Londra, se estrenó hace poco más de una semana (el miércoles 23 de marzo), a través de Spotify. Así y todo, quienes no sean suscriptores de la plataforma musical, pueden disfrutarlo a través del canal oficial del artista en YouTube e iTunes.

Plan A fue escrita por Londra y producida por Federico Vindver y Hot Plug. “Muestra un lado musical del artista nunca antes visto, destacando aún más su versatilidad con una canción del género punk-rock”, destacaba el primer comunicado.

Con Londra consolidado como uno de los referentes incuestionables de toda la movida urbana, sorprendió que de pronto el músico entrara en un mutismo que muchos no llegaban a explicarse… ¿Qué le pasó? ¿Por qué de repente nos quedamos sin nuevas canciones? Respuesta: problemas legales. Un capítulo (casi) obvio en la carrera de tantos fenómenos nacientes a la hora de firmar su primer contrato.

Hace dos años, en 2020, ​se hizo público un conflicto legal entre Paulo Londra y -para ese entonces- su sello discográfico, Big Ligas, y sus cofundadores.

Se trata de sus ex-productores y socios, el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el puertorriqueño Kristo (Cristian Salazar). Esa disputa le impedía editar música desde 2020. Como los tribunales finalmente fallaron a su favor, puede volver a la actividad.

