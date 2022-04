Enterrado en un archivo legal de 421 páginas en un caso judicial oscuro, hay una sola oración, ofrecida casi como una ocurrencia tardía, sobre una reunión en un restaurante de Ginebra donde dos hombres de negocios conversaron sobre “un yate que le habían regalado al Sr. Putin”.

La referencia de pasada, citada en la decisión de un juez de 2010 en Londres sobre una disputa financiera que involucra a una compañía naviera, es la rara evidencia pública que vincula directamente al presidente Vladimir Putin de Rusia con cualquiera de los barcos, aviones o villas de lujo asociados con él durante el años.

Ha adquirido un nuevo significado a medida que las autoridades estadounidenses y europeas persiguen la riqueza oculta de Putin y personas cercanas a él en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.



El Scheherazade, uno de los yates más grandes y caros del mundo supuestamente vinculado a multimillonarios rusos, está amarrado en el puerto de la pequeña ciudad italiana de Marina di Carrara, Italia. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Pero el documento de la corte británica también tiene una pista de por qué ha sido tan difícil conectar claramente al presidente ruso con sus rumores de riqueza.

El yate, llamado Olympia, fue administrado por una empresa en Chipre, donde los registros de la corporación muestran que el verdadero propietario no era Putin, sino el gobierno ruso.

De hecho, es uno de los muchos activos extravagantes que durante mucho tiempo se especuló que eran de Putin y que en realidad son propiedad o están controlados por el Estado, lo que demuestra cuánto se han fusionado los intereses privados del presidente y su círculo íntimo con los del gobierno que ha dominado durante dos décadas.



El Olympia fue “presentado al señor Putin”, según una conversación relatada en documentos judiciales. Su dueño era el gobierno ruso, según muestran los registros. Foto Claudio Ritossa

Otros incluyen un centro turístico en expansión, una flota de automóviles caros, aviones de lujo y aún más yates.

Estados Unidos y sus aliados han creado un grupo de trabajo multinacional para rastrear y confiscar los activos de al menos 50 rusos ricos, incluido Putin, y han anunciado recompensas por información que ayude en el esfuerzo.

Pero algunos analistas cuestionan si tendrá mucho efecto en el presidente ruso, a quien nunca se ha encontrado que posea mucho que valga la pena confiscar.

Si bien ha habido mucha discusión pública y en los medios de que los oligarcas y los viejos amigos de Putin podrían estar guardando en secreto propiedades valiosas en su nombre, o guardando su efectivo para él en compañías extraterritoriales y cuentas bancarias suizas, muchos de sus lujos más obvios están integrados en el Estado, empresas propias y en gran medida fuera del alcance de las sanciones occidentales.



Un retrato del crítico del Kremlin Boris Nemtsov, asesinado a tiros. Las palabras debajo del retrato dicen “Estas balas son para cada uno de nosotros”. REUTERS/Maxim Shemetov

Alina Polyakova, experta en asuntos exteriores rusos que dirige el Centro de Análisis de Políticas Europeas, dijo que debido a que los recursos y agencias gubernamentales probablemente se usaron para proteger al menos parte de su supuesta riqueza, las sanciones dirigidas personalmente a Putin fueron principalmente simbólicas.

“Para llegar a él también, tendríamos que sancionar a todo el gobierno ruso”, dijo.

“Y, por supuesto, hay razones por las que Europa y Estados Unidos no están preparados para hacerlo”.

Bloquear económicamente a todo el Estado ruso significaría, por ejemplo, incluir completamente en la lista negra a Gazprom, una de las compañías energéticas más grandes del mundo y una de las principales fuentes de gas natural en Europa.

La compañía solo ha enfrentado sanciones limitadas destinadas principalmente a restringir sus compras de ciertas deudas y acciones, incluso cuando crece la indignación mundial por las aparentes atrocidades rusas en Ucrania.

Sin embargo, Gazprom figura en cualquier cálculo de la posible riqueza de Putin.

Aunque los bienes raíces de lujo parecen tener poco que ver con su misión principal, la compañía estatal de gas construyó un lujoso escondite que el presidente ruso disfruta en una región montañosa de Siberia.

A pesar de las afirmaciones de que el proyecto no estaba relacionado con el Kremlin, un informe coescrito por un ex viceprimer ministro y crítico de Putin, Boris Nemtsov, señaló que el lugar “estaba provisto de seguridad por el FSO”, el servicio de protección federal asignado al presidente ruso y otros funcionarios de alto nivel.

El resort de montaña se encontraba entre las 20 propiedades descritas en el informe de 2012 de Nemtsov como disponibles para Putin, junto con docenas de aviones de lujo, cuatro yates y 11 relojes de pulsera con un valor minorista de casi $ 700,000, todos supuestamente pagados con fondos públicos.

Nemtsov fue asesinado en 2015, baleado en la espalda mientras cruzaba un puente a la vista del Kremlin.

Debido a los esfuerzos de las pocas organizaciones de noticias independientes que operan en Rusia antes de la reciente represión de la libertad de expresión, así como a las voces de la oposición como Nemtsov y Alexei Navalny, la noción de que Putin vive a lo grande con el centavo de los contribuyentes no es un secreto.

El Kremlin ha negado durante mucho tiempo que vive por encima de sus posibilidades:

oficialmente, cobra un salario de unos 140.000 dólares y tiene un pequeño departamento en Moscú.

Pero su portavoz le dijo a un periódico ruso, en respuesta a las acusaciones de Nemtsov, que el presidente ruso también usa residencias y vehículos estatales “de acuerdo con la ley”.

La presencia del destacamento protector de Putin se ha visto como un signo revelador de sus vínculos ocultos con varias extravagancias.

Sergei Kolesnikov, ex socio comercial de un aliado de Putin, escribió una carta abierta en 2010 afirmando que los fondos del gobierno se habían desviado para ayudar a desarrollar una propiedad de mil millones de dólares en el Mar Negro que se conoció como “ el palacio de Putin”.

Una investigación publicada el año pasado por Navalny, el líder de la oposición encarcelado, encontró que el palacio había sido custodiado por miembros del servicio de protección federal y que la agencia de seguridad interna, el FSB, en un momento había impuesto una zona de exclusión aérea sobre él.

Más recientemente, el equipo de Navalny informó que había vinculado a los miembros de la tripulación en un superyate de $ 700 millones con el mismo equipo de protección del Kremlin, en medio de especulaciones de que el barco, cuya propiedad está oculta por compañías ficticias en alta mar, fue utilizado en secreto por Putin.

El yate de 459 pies, llamado Scheherazade, tiene dos helipuertos y está coronado por un grupo de cúpulas satelitales.

Actualmente se encuentra en dique seco en Italia.

“Si no se puede identificar al propietario del yate, es una empresa offshore de las Islas Marshall, intentaremos establecer quién trabaja en él y quién les paga los salarios”, dijo Maria Pevchikh, miembro del equipo de Navalny, en un video, describiendo la investigación.

The New York Times, que informó por primera vez que los funcionarios estadounidenses tenían indicios de que el yate podría estar vinculado a Putin, no ha podido confirmar de forma independiente los hallazgos del equipo de Navalny sobre las conexiones de seguridad de la tripulación, y los funcionarios estadounidenses se negaron a especificar qué información tenían que podría perforar el velo del secreto corporativo que rodea la propiedad de la embarcación en alta mar.

De hecho, muchas jurisdicciones tradicionalmente han ofrecido no solo ventajas fiscales a la gestión de activos a través de estructuras offshore, sino también registros de empresas que dificultan, si no imposibilitan, la identificación pública de los propietarios finales.

Es principalmente a través de filtraciones de estudios de abogados especializados en estos servicios que se ha descubierto que los rusos ricos son clientes frecuentes.

A veces, el propio gobierno ruso es el beneficiario.

Los archivos filtrados conocidos como Paradise Papers, del estudio de abogados Appleby en Bermuda, revelaron proyectos en el extranjero en nombre de varias empresas controladas por el estado ruso, incluido VTB Capital, un banco de inversión, y Gazprom.

Otro involucró la compra de $ 53,9 millones de un avión privado Bombardier Global 6000 por parte de una oscura empresa de Chipre, Genetechma Finance Ltd.

Los registros de Appleby muestran que Genetechma estaba operando, en última instancia, en nombre de VEB, un banco estatal de desarrollo económico con vínculos con la inteligencia rusa.

VEB, cuyo presidente habría utilizado aviones privados, controlaba Genetechma, con sede en Chipre, a través de una filial en Luxemburgo.

Una empresa de Chipre diferente apareció en la cadena de propiedad del yate Olympia, cuya conexión con Putin apareció en los documentos judiciales británicos.

El litigio involucró acusaciones intrincadas de autonegociación entre ejecutivos de varias compañías navieras rusas, incluida Sovcomflot, cuyo propietario mayoritario es el gobierno ruso.

En una decisión de un tribunal de Londres en 2010, el juez Andrew Smith describió cómo varios jugadores involucrados atribuyeron sus posiciones de influencia a tener “una buena relación” con Putin y, en un caso, recordó una reunión en el Lipp Brasserie en Ginebra donde el regalo de la Olimpia a él se le mencionó.

Se dijo que el yate, que costó entre $35 y $50 millones en 2002 y supuestamente estaba equipado con baños de mármol, un extenso dorado y un jacuzzi, estaba “administrado por Unicom”, una empresa con sede en Chipre.

Los registros de la corporación en Chipre, que en los últimos años se ha vuelto más riguroso en cuanto a exigir transparencia de propiedad, muestran que Unicom era propiedad de una empresa de las Bermudas, cuya “corporación matriz última” era una empresa naviera de propiedad estatal en Rusia.

La última vez que se supo que el Olympia, que navega con matrícula de las Islas Caimán, estuvo en el mar Báltico, cerca de San Petersburgo.

