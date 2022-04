La revista Forbes dio a conocer su ránking de empresarios más ricos del mundo. El colapso económico por la pandemia del coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania golpeó de lleno en el número de multimillonarios registrados. Este año se registraron 2.578 nombres en la lista, unos 87 menos que el año pasado. Dentro de esa lista figuran siete argentinos. Quiénes son.

Marcos Galperin, Paolo Rocca, Alberto Roemmers, Gregorio Pérez Companc, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Costantini y Eduardo Eurnekian, son los siete argentinos más ricos.

Aunque los ricos son algo menos ricos que un año atrás, los argentinos no fueron los más perjudicados en el descenso. Los más marcados se dieron en Rusia, donde hay 34 multimillonarios menos que en 2021, y todo gracias a la decisión de Vladimir Putin de invadir a Ucrania.

Pero no todas son negativas, en la lista unos 1.000 multimillonarios son más ricos que un año atrás. Como hace tiempo ya, la lista la encabezan el fundador de Tesla, Elon Musk, y en segundo lugar Jeff Bezos, titular de Amazon.

Los siete argentinos más ricos del mundo

Marcos Galperin, el fundador y CEO de Mercado Libre se ubica este año en el puesto 764, perdiendo lugar entre el selecto grupo de los 500 hombres más ricos del mundo. De todas maneras, sigue siendo el argentino más rico, aunque este año su fortuna cayó de US$ 6.100 millones, el año pasado, a US$ 3.900 de éste.



Marcos Galperin. REUTERS/Ginnette Riquelme/File Photo

Paolo Rocca, al igual que Galperin, el empresario del Grupo Techint, junto a su hermano Gianfelice Rocca, se ubica en el 764 y con una la misma fortuna registrada que su colega, US$ 3.900. En la lista, los Rocca aparecen como ciudadanos italianos. A diferencia de Galperin, los Rocca se ubican mejor que el año pasado que figuraban en el puesto 807. Su fortuna aumentó US$ 200 millones. En este caso perdieron el privilegio de estar entre los 500 más ricos del mundo ya hace tres años. En ese lugar se ubicaron entre 2018 y 2019.



Paolo Rocca. Foto Juano Tesone – FTP CLARIN JUA_4499.jpg Z JTesone

Gregorio Pérez Companc, más arriba, en el puesto 1096 aparece este otro empresario argentino con una fortuna menor que los anteriores, de US$ 2.800 millones. Gregorio construyó el conglomerado energético Pérez Companc que vendió en el 2002 a Petrobras. Pese a que se ubica por encima de los 1.000 más ricos, Pérez Companc logró ubicarse en un lugar mejor descendiendo más de 200 puestos en el ranking. El año pasado estaba en el 1.299 y su fortuna alcanzaba los US$ 2.400 millones.



Gregorio Pérez Companc

Alberto Roemmers, con una fortuna de US$ 2.400 millones Alberto Roemmers se encuentra en el puesto 1.292. En 2019, se encontraba en el puesto 745. Sin embargo, este año mejoró dado que en el 2021 se ubicaba en el puesto 1.444, con US$ 2.200 millones en su haber.



El presidente electo, Alberto Fernández, y empresario Alejandro Roemmers. Foto: Prensa Alberto Fernández.

Alejandro Pedro Bulgheroni, se ubica este año en el puesto 1579, con una fortuna de US$ 1.900 millones. El presidente de la empresa energética Bridas Corp escaló posiciones, lo que no es positivo porque significa que su fortuna se achicó. El año pasado estaba por debajo de los primeros 1.000 más ricos, ubicándose en el puesto 925 y con una fortuna de de US$ 3.300 millones.



Alejandro Pedro Bulgheroni. Photographer: Aaron M. Sprecher/Bloomberg.

Eduardo Constantini, con una fortuna de US$ 1.500 millones, se ubica en el puesto 1.929. El dueño de Consultatio y fundador del museo de arte Malba y creador de Nordelta, el año pasado no formaba parte de ranking. Su fortuna se aproxima a un valor neto de US$1500 millones.



Eduardo Constantini. Photographer: Sarah Pabst/Bloomberg

Eduardo Eurnekian, que el año pasado se encontraba entre los 5 argentinos más ricos ahora es el séptimo. Se encuentra en el puesto 1.929, igual que Constantini y con la misma fortuna, unos US$ 1.500 millones. Subió más de 300 puestos con respecto al año pasado, y su fortuna aumentó en US$200 millones.



Eduardo Eurnekián. Foto Maxi Failla.

Quiénes son los 10 más ricos del mundo

Elon Musk : con una fortuna de US$ 219.000 millones.

: con una fortuna de US$ 219.000 millones. Jeff Bezos: fortuna de US$ 171.000 millones.

fortuna de US$ 171.000 millones. Bernard Arnault: con una fortuna de US$ 158.000 millones.

con una fortuna de US$ 158.000 millones. Bill Gates : fortuna de US$ 129.000 millones.

: fortuna de US$ 129.000 millones. Warren Buffett, con una ostentosa fortuna de US$ 118.000 millones.

con una ostentosa fortuna de US$ 118.000 millones. Larry Page : con una fortuna de US$ 111.000 millones.

: con una fortuna de US$ 111.000 millones. Serguéi Brin: fortuna US$ 107.000 millones

fortuna US$ 107.000 millones Larry Ellison : con una fortuna de US$ 106.000 millones

: con una fortuna de US$ 106.000 millones Steve Ballmer : con una fortuna de US$ 91,4.000 millones.

: con una fortuna de US$ 91,4.000 millones. Mukesh Ambani: su fortuna alcanza los US$ 90,7 mil millones.

SN