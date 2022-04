Desde que Gustavo Martínez decidió quitarse la vida al arrojarse desde un piso 21 aquel fatídico 16 de febrero pasado, empezó un calvario para Martita y Felipe Fort. Los hijos de Ricardo no sólo perdieron a quien fuera su tutor luego del fallecimiento de su padre, sino que también quedaron en el ojo de la tormenta al recibir cuestionamientos por parte de la familia de Martínez.

Hace unas horas en Socios del Espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11) Rocío Marengo se refirió por primera vez al tema. Por supuesto que su postura fue la de ponerse del lado de los sobrinos de Eduardo Fort, su pareja.

“Estoy sorprendida con el estirón que han hecho, como están de maduros, enfocados: tienen ganas de trabajar, ganas de estudiar, ganas de ir para adelante”, comenzó, en referencia a las actividades que cada de uno de ellos realiza: Martita como cantante y Felipe como miembro de la empresa de chocolates, a punto de lanzar la versión XL del tradicional Marroc.



Rocío Marengo con la familia Fort en un viaje a Disney.

Con respecto a las acusaciones de la familia de Gustavo Martínez contra los chicos, Marengo reconoció que “Cada uno está en su derecho de luchar. No sé qué reclaman del lado de la familia, obviamente que estarán a disposición, que estén todos tranquilos y conformes”.

“Fue duro para la familia atravesar eso. Sigue quedando ese coletazo. No es que fue el velorio, fueron los figuretis y ya está. Hubo un mal manejo de gente que se dejó llevar por las ganas de figurar. La tele tiene que tener un límite, todos los que trabajamos en tele entendemos que hay un momento en que no es juego”, explicó acerca de cómo se vivió la situación en la intimidad de la familia y los conflictos que se generaron.

“Cuando muere una persona ya deja de ser ‘che, te doy explicaciones’. A mí no me importa dar explicaciones cuando muere un familiar. Pero hay gente que no se supo manejar y lamentablemente los chicos siendo chiquitos se tuvieron que hacer cargo de malas decisiones de gente grande”, cuestionó, aunque se cuidó de no dar nombres, como para evitar conflictos judiciales.

Además dejó en claro su postura, más allá de entender el sufrimiento que está atravesando la familia de Gustavo Martínez, con respecto a la actitud que tuvieron los hijos de Ricardo. “Banco a Martita y a Felipe porque se tuvieron que bancar cosas que ellos no merecían. Porque tuvieron que atravesar una situación horrible, es muy trágico lo que pasó, estar en la familia de Gustavo como estar en la familia de Martita y Felipe”.

Por último, Marengo fue tajante a la hora de sentar su posición en el conflicto. “Los chicos fueron re agredidos y no se lo merecían porque vivieron algo que no eligieron. Y todavía no tenían ni siquiera 18 años. Como la familia no habla, atacan”, definió.

La palabra de Martita Fort

En declaraciones a la revista Hola!, Martita contó cómo fue su reacción cuando se enteró del suicidio de su tutor. “Cuando pasó todo esto, Felipe vino corriendo a decirme, yo pensé que no podía ser verdad, no podía ser cierto”.



El último adiós a Gustavo Martínez: la tristeza de familiares y amigos en su entierro. (MovilPress).

Con respecto a cómo veía de ánimo a Gustavo Martínez, la joven destacó que no había notado que estuviera mal de ánimo. “No sé por qué la gente dice que estaba deprimido si nunca nadie lo notó deprimido. Hasta el último día me trató igual que siempre, me trató como me trataba siempre. Yo nunca pensé que pudiera pasar algo así”.

Por último, expresó que se sorprendió con la determinación de su extutor. “No, jamás. Casi todos los días nos sentábamos a tomar un café y charlábamos. Y nunca lo noté mal, nunca sospeché nada“.

DR