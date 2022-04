Si hay algo que caracteriza a Santiago Maratea es el éxito que tiene a la hora de realizar campañas solidarias que se destacan por la cantidad de dinero que logra reunir el influencer a través de las redes sociales. Tal es la fama que cobró con estas colectas que ahora, le pidieron que compre la camiseta que Diego Maradona usó contra Inglaterra en el Mundial 1986.

Es que, tal como trascendió en las últimas horas, la famosa camiseta que “El Diez” usó en el histórico partido en el Mundial de México y con la que protagonizó “La mano de Dios”, será subastada. Actualmente, pertenece al ex futbolista Steve Hodge y hasta ahora, se encontraba en el Museo de Manchester.

Pero con la subasta, que se realizará desde el 20 de abril en la página web de la agencia Sotheby’s, la casaca caerá en manos de algún afortunado. Lo que se busca recaudar es una millonaria suma: entre 4 y 6 millones de libras esterlinas. Una cifra muy alta por lo que, los usuarios de Twitter tuvieron una particular idea: pedirle a Maratea que realice una de sus famosas colectas.



Santiago Maratea y su idea sobre la camiseta de Diego Maradona. Twitter.

Tantos fueron los que se sumaron al pedido, que el nombre del influencer rápidamente se convirtió en tendencia en la red social del pajarito y fue mencionado en cientos de mensajes con los que muchas personas expresaron su deseo de poder tener la icónica camiseta de Maradona en Argentina.

“La camiseta de Maradona del gol a los ingleses tiene que ser patrimonio nacional”, escribió uno de los usuarios. “Hola Santi Maratea, nunca pido nada pero estaría necesitando juntar 5.999.999 libras”, fue otro de los mensajes que le dedicaron al instagramer.

Lo cierto es que Maratea se hizo eco de los cientos de mensajes y respondió en Twitter: “Si un millón de personas ponen 2 mil pesos juntamos 10 palos verdes y la compramos trankis”, lanzó en la red social y, rápidamente, el mensaje se llenó de comentarios y likes.



Hace unos días Santi Maratea llegó a Corrientes tras realizar una colecta que recaudó casi $200 millones.

Dalma y la famosa camiseta

La noticia de la subasta de la famosa camiseta azul que usó el astro del fútbol contra Inglaterra y con la que hizo el “Gol del Siglo” conmocionó al mundo. Sin embargo, Dalma Maradona salió a hacer una aclaración y aseguró que la casaca que usó su padre en 1986 está bajo su poder.



Uno de los tuits que le escribieron a Maratea.

La hija del “Diez” habló en Un día perfecto, el programa de conduce Radio Metro: “Él (Steve Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque ésa es la que tiene más valor”, lanzó, y explicó que el exfutbolista tiene en sus manos la camiseta que Diego usó en el primer tiempo, pero la otra, la que se puso para jugar el segundo tiempo del famoso partido, la tiene ella.

“Conociendo apenas un minuto a mi papá, sabés que esa camiseta no se la dio a nadie. La del primer tiempo, ok, la cambiás porque tampoco sabés lo que va a pasar en el segundo. Esa camiseta (la del segundo tiempo) no la tiene este hombre, pobre“, sostuvo.d



Dalma Maradona aseguró que la camiseta que se va a subastar “no tiene goles”.

Y remarcó: “Lo sé fehacientemente. Claramente, él no la tiene. Entiendo que pueda creer que la tiene, pero no la tiene. No es esa camiseta”. Además, aseguró que tuvo numerosas charlas con su padre sobre el tema de la histórica camiseta.

“La gente que va a participar de la subasta tiene que saber: es una camiseta importante, pero es la del primer tiempo, no tiene goles. Para mí, esa camiseta no tiene valor. Mi mamá siempre guardó las camisetas que cambió papá, le voy a preguntar si tiene la de este hombre”, finalizó.

AS