Copa Libertadores, Talleres vs. Universidad Católica

Talleres de Córdoba se impuso esta noche por 1 a 0 sobre Universidad Católica de Chile en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido correspondiente a la fecha inicial del Grupo H de la Copa Libertadores.



El conjunto cordobés, de buen debut en el certamen continental, se puso en ventaja con un gol de Héctor Fértoli a los 24 minutos de la primera parte, después de una formidable asistencia de Matías Esquivel tras desbordar por la banda derecha.



Ya en el complemento, con situaciones por ambos lados, el elenco cordobés no pudo liquidarlo y sufrió hasta el final, pero se aferró a la importante victoria y se quedó con los tres puntos claves en casa.



El Grupo H había comenzado ayer con el duelo que Flamengo de Brasil le ganó por 2 a 0 a Sporting Cristal en Perú, por lo que la “T” ahora comparte la cima con el conjunto brasileño, aunque con menor diferencia de goles.



Talleres llegó al choque después de un complicado arranque en la temporada 2022 de la mano de Ángel Guillermo Hoyos, quien fue reemplazado por el portugués Pedro Caixinha a partir el desempelño que lo llevó a estar último en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional junto a Atlético Tucumán con cinco puntos.



No obstante, el inicio de una nueva competencia les permitió cambiar el chip a los dirigidos por Caixinha, que superaron a su rival y hasta pudieron haber estirado la diferencia en varios tramos del partido, pero la mala puntería atentó contra la tranquilidad de la “T”.



Luego de sellar el triunfo, se vendrá un nuevo y duro desafío para el equipo de Córdoba en la Libertadores: el próximo adversario será Flamengo y en Brasil, el martes que viene a las 21:30.