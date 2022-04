El pasado 1 de abril, el juzgado del trabajo X de la provincia de Tucumán decidió hacer lugar al recurso de amparo presentado por el opositor Medina y Marcos Catania en contra del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios y Garages de Tucumán (SOESYGA).

Marcelo Medina

“Al padrón lo venimos pidiendo desde septiembre del año pasado por medio de carta documento y el sindicato nos decía que no podía entregarlo hasta que esté la fecha electoral“, contó Medina en LV12.

El 22 de diciembre tuvieron la primera asamblea en la sede de SMATA pero a raíz de que el padrón presentaba una serie de irregularidades, tuvieron que suspenderla. “Muchos trabajadores quedaron afuera ese día y gente que no trabaja en el rubro estaban adentro. Fuimos a la segunda asamblea en febrero en la sede de Fotia y pasó lo mismo“, manifestó Medina.

Al trabajador estacionero le rechazaron la lista que presentó junto a otro compañero, aduciendo que no cumplían con los años para ser candidatos. “A mi me hacen los aportes sindicales hace más de 14 años y el mínimo es de 2 años. Entonces, cómo me dicen que no llené una ficha de afiliación cuando eso es automático cuando se entra a trabajar”, explicó.

Sin definición

Medina sostuvo que al oficialismo le dieron un plazo de 10 días para que presenten el padrón. “Ellos vienen hace 28 años y es una gestión ausente y desagradable. En la parte gremial no están cumpliendo con los convenios colectivos porque recorrimos las 140 estaciones de servicio y los garages ni hablar. Hoy una canasta básica para una familia de 4 personas está cerca de los $80.000 y un compañero de garage está cobrando $55.000. Por eso digo que son ausentes, ellos se olvidaron de los trabajadores“, agregó.

image.png Los trabajadores denuncian irregularidades en el sindicato.

Propuestas de la oposición

Medina resaltó que su frente quiere estar todo el año acompañando a los trabajadores y trabajadoras. “En la parte gremial, queremos ponerlos en blanco, que cumplan lo que dice el convenio colectivo y en la parte social, lo primero es la salud. Tenemos un pre acuerdo con una obra social para tener una propia y hacer complejos polideportivos como tienen otros sindicatos. Otro de los temas importantes es armar planes de viviendas“, cerró.