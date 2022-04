Carlos Reutemann estuvo muy cerca de coronarse campeón de la Fórmula 1 en 1981. El santafesino llegó a la última fecha de la temporada en Las Vegas como líder del campeonato, con un punto de ventaja sobre su escolta, Nelson Piquet. Voló en los entrenamientos y en la clasificación en el circuito que se construyó en la desaparecida playa de estacionamiento del hotel Caesar’s Palace y se quedó con la pole.

Pero en la carrera, los inconvenientes mecánicos en su Williams lo dejaron con las manos vacías y el brasileño se llevó el título. Aunque él nunca quiso hablar de lo que ocurrió en esa jornada, en el automovilismo argentino siempre se sospechó de un “sabotaje” de su propio equipo. Y en los últimos días, Flavio Luis Peluffo, amigo de Lole, confirmó esa versión.

“De ese fin de semana del 15, 16 y 17 de octubre de 1981, Lole no quería recordar nada ni hablar del tema. Nunca lo quiso hacer. Pero voy a aclarar varias cosas porque estuve con él en el Caesar’s Palace. El viernes, la noche previa a la carrera, invité a comer a uno de los mecánicos que yo conocía de antes y él me confesó: ‘Mañana vas a querer morirte durante la carrera porque le pusimos una caja rota, la tercera y la quinta, y además le cambiamos la comba de las ruedas‘”, contó Peluffo en charla con el programa Campeones.

Y continuó: “Cuando al día siguiente bajé a desayunar, Mimicha (esposa del piloto) me dijo que Lole había ido a buscar mi entrada y entonces yo le conté lo que me habían comentado. Ella me dijo que primero lo dejara desayunar tranquilo y luego sí se lo contara. Y así fue. Cuando íbamos caminando al circuito se lo dije y él me contestó ‘No puedo hacer nada, porque por el contrato de confidencialidad no puedo contar nada. Me la tengo que aguantar’. Fue el momento más triste de su vida. No se lo merecía”.



Peluffo le sugirió a Reutemann que encerrara a Piquet cuando éste lo alcanzara y culpara a los problemas del auto. Lole no le hizo caso.

Peluffo, que conoció a Reutemann cuando el santafesino corría para Ford en el Turismo Carretera, compartió un recuerdo de ese día que dejó en evidencia la caballerosidad y el juego limpio de Lole.

“Antes del Gran Premio le sugerí que como él tenía tan buena conducta lo encerrara a Piquet cuando éste lo alcanzara y luego dijera que se le cruzó el auto por los problemas que tenía. Si lo tiraba afuera, ganaba el título, pero me dijo que no iba a hacer eso de ninguna manera. Fue un caballero toda su vida“, comentó Peluffo.

En la pista, los problemas en la caja de cambios del auto del argentino fueron evidentes desde el arranque. Tras partir primero, en la tercera vuelta, ya había caído al séptimo lugar y la carrera fue para él puro sufrimiento. La completó gracias a un enorme esfuerzo, pero cruzó la meta en octavo lugar y Piquet, con Brabham, fue quinto y gritó campeón. En la clasificación general del campeonato, el brasileño se sacó apenas un punto de diferencia: 50 contra 49.

Y mientras él se lamentaba en silencio por la chance perdida, su equipo celebrara la victoria de su compañero Alan Jones, que había desembarcado en Las Vegas sin oportunidad de quedarse con el título.