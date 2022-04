Su gira “Take My Hand World Tour” comenzó el fin de semana con un concierto con todas las entradas agotadas en el 3Arena de Dublín.

La banda de pop/rock “5 Seconds Of Summer” lanzó días pasados su nueva canción “Take My Hand”. El single llegó antes de la gira mundial de la banda, “Take My Hand World Tour”, que comenzó el domingo 3 de abril con un concierto con entradas agotadas en el 3Arena de Dublín, Irlanda.





El tema fue escrito por Luke Hemmings y producido por Michael Clifford, y es el segundo tema de su quinto álbum de estudio que se publicará próximamente de forma independiente en colaboración con BMG.

“Take My Hand” es una canción de la cual la banda se siente muy orgullosa. “Siempre estamos orgullosos de lo que creamos, pero esta es especial. Esta canción es realmente el corazón de 5SOS. Trata del miedo al cambio en ti mismo y de acostumbrarte a cómo has sido siempre. Habla de abrazar finalmente ese miedo y de aceptar los cambios, porque son cambios a mejor. Se trata de darse cuenta de lo afortunado que eres y de no dejar de lado a quien te ayudó a llegar a ese lugar. La estrenamos justo antes del primer concierto de nuestra gira en Dublín, y no podemos esperar a tocarla en vivo”, manifestó Luke Hemmings.

La banda llevará su “Take My Hand World Tour 2022” a Norteamérica comenzando el sábado 11 de junio en Vancouver, BC, siguiendo por Los Ángeles, Nueva York, Nashville y St. Louis.

Su video oficial se estrenó hace algunos días. Podés verlo completo acá:

Acerca de 5 Seconds Of Summer

La banda se formó en 2011 y está integrada por Luke Hemmings (voz/guitarra), Michael Clifford (voz/guitarra), Calum Hood (voz/bajo) y Ashton Irwin (voz/batería). Llevan editados cuatro álbumes y numerosos singles.

La revista Rolling Stone los presentó como el “nuevo acto de rock más grande del mundo”. Es el único grupo de la historia que consiguió que sus tres primeros álbumes de estudio entren en el número 1 del Billboard 200.

Vendieron más de 2.5 millones de entradas para sus conciertos mientras realizaban varias giras por todo el mundo, y más de 12 millones de álbumes. Recientemente entraron en el exclusivo “Club de los Billones” de Spotify con su single “Youngblood”.

“5 Seconds of Summer” también fueron reconocidos con numerosos y prestigiosos galardones, como 10 European Music awards, 5 ARIA awards, 2 MTV Video Music Awards, 1 American Music Award, 1 People’s Choice Award, 2 iHeartRadio Music Awards y 3 APRA Awards.

Con el single principal, “Complete Mess”, el grupo australiano de pop-rock se embarcó en una nueva fase de su carrera. Y anuncian así el álbum de estudio que se publicará próximamente de forma independiente en colaboración con BMG.