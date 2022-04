Andrés Calamaro mostró dos de sus caras más habituales durante el recital que brindó el miércoles por la noche en Ciudad de México. Por un lado, le entregó a su público su mejor versión musical. Por el otro, volvió a meterse de lleno en la polémica al defender a ultranza a la tauromaquia, disciplina que podría llegar a ser prohibida en la capital del país norteamericano.

En la ciudad en la que por primera vez, “de chico”, asistió a una corrida de toros, dejó su mensaje: “Toros en México siempre tiene que haber, no permitamos que cierren la Monumental (Plaza) México. Si hace falta, vamos todos a la puerta principal de la plaza“.

Calamaro, aficionado, apasionado e incluso fotógrafo taurino, es amigo de varios toreros, como el español José Antonio Morante de la Puebla. Por eso se metió de lleno en la disputa que llevó a que a finales del año pasado la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobara una iniciativa con proyecto de decreto con el que, de ser aprobado por el Pleno, se prohibirían las corridas de toros en la capital.

“No podemos permitir la prohibición de los toros aquí. Ni por política, ni por ideología, ni por oportunismo. ¡Vivan los toros en México!”, vociferó el artista.

No fue la primera vez en la que Calamaro tomó partido en favor de las corridas. En 2017, por ejemplo, en una entrevista con El Mundo, de España, ironizó que las manifestaciones en contra de la tauromaquia podrían ser parte de “una conspiración de los fabricantes de comida para perros”.



Andrés Calamaro presentó en 2021, en Madrid, la exposición “Devenir Toro”, con fotografías realizadas por él mismo. Foto Mariscal/EFE

Además, contra lo que opinan sus detractores, considera que esa disciplina es un arte: “A mí me parece tremendo que en internet sea un jurado de qué cosa es arte y qué cosa no. Como si hubiéramos escuchado tanta música, pintura y literatura como para decir con suficiencia que la tauromaquia no es arte. ¿Quién lo dice? ¿Picasso? No. ¿Orson Welles? Tampoco. ¿José Bergamín? ¿Manuel Chaves Nogales? ¿Ernest Hemingway? Ninguno de esos lo dice y Salvador Dalí tampoco. Y esos saben de arte”,

En una particular definición, en 2019 Calamaro afirmó que el toreo “es el sublime ensamble entre la voluntad humana y la especie morfológica”.

“Que sigan naciendo en el campo vivo y muriendo como elegidos en la plaza”, concluyó su mistificación de la especialidad en esa ocasión.



Andrés Calamaro brilló en Ciudad de México y defendió las corridas de toros. Foto Mario Guzmán/EFE

El show en México

Con un repaso de 23 canciones, que inició con “Bohemio” y cerró con el clásico “De música ligera”, un homenaje a su fallecido amigo Gustavo Cerati, Calamaro hizo vibrar a sus fanáticos, que no dejaron de cantar con él hasta el final del recital, el tercero de su gira de cuatro conciertos en el país azteca.

“Siempre es emocionante tocar en México”, expresó tras las primeras canciones, cuando una camiseta de la selección mexicana de fútbol cayó a sus pies.

“¡Ahora más hermanos que nunca eh, vamos juntos al Mundial, ya veremos!”, arengó, recordando que Argentina y México compartirán el Grupo C en Qatar 2022.

“¡Mejor que el D.F. no hay!”, expresó Calamaro luego de cantar “Mi enfermedad”, a la que le siguieron “Los aviones”, “Maradona”, “Crímenes perfectos”, “Tuyo siempre” y “Salud, dinero y amor”, de la que confió: “quise hacer ranchera, pero no fui digno de hacerla”.

Luego, siguieron más clásicos: “Estadio Azteca”, “No se puede vivir del amor”, “El Salmón”, “Flaca”, “Paloma” y “Alta suciedad”.

Después de una falsa despedida besando varias veces el suelo del escenario, el ex integrante de Los Abuelos de la Nada regresó a todo trapo con “Sin documentos”, de su etapa en Los Rodríguez. Finalmente, cerró con “Los Chicos” y la canción de Soda Stereo con la que homenajeó a Cerati.

En este arranque de abril, Calamaro llegó a México para presentarse en las ciudades de Monterrey (1 de abril), Querétaro (3 de abril), Ciudad de México (6 de abril) y lo hará en Guadalajara (8 de abril).

En 2021, el cantante publicó el disco “Dios Los Cría”, en el que retomó algunos de sus éxitos en conjunto con artistas reconocidos como “Bohemio”, con Julio Iglesias; “Tuyo Siempre”, con Vicentico; “Estadio Azteca”, con Lila Downs; “Flaca”, con Alejandro Sanz; “Jugar con Fuego”, con Raphael y “Tantas Veces”, con Mon Laferte.

Con información de EFE

DB