Conflicto entre Ucrania y Rusia – Mariupol, AGENCIA NA

El alcalde de Mariupol denunció que las tropas rusas demoran las iniciativas humanitarias para evacuar civiles de esa ciudad ucraniana, asediada desde hace semanas, porque buscan destruir “cualquier evidencia” de los crímenes que cometieron en la zona, inclusive a través de “crematorios móviles”.



En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el alcalde Vadim Boichenko advirtió que “los asesinos cubren sus huellas”, reportó la agencia Europa Press.



“Después del genocidio generalizado, los principales líderes de Rusia han ordenado la destrucción de cualquier evidencia de crímenes cometidos por su Ejército en Mariupol”, aseguró, en una aparente referencia a lo sucedido en Bucha, donde Kiev afirma que los rusos mataron a cientos de civiles, a algunos con disparos en la nuca o que estaban con las manos atadas.



Según Boichenko, “estimaciones cautelosas” de hace una semana indican que habría unos 5.000 muertos en Mariupol, pero “dado el tamaño de la ciudad, la destrucción catastrófica, la duración del bloqueo y la feroz resistencia”, la cifra podría ser de “decenas de miles de civiles”.



“Por eso Rusia no tiene prisa por dar luz verde a iniciativas para salvar y evacuar por completo Mariupol”, explicó el alcalde, quien reveló que “todos los testigos potenciales” de las supuestas atrocidades “están siendo identificados (…) y destruidos”.



“Recolectan y queman los cuerpos de los residentes de Mariupol asesinados como resultado de la invasión”, denunció, y acusó al autoproclamado alcalde Kostiantin Ivashchenko de “coordinar” la operación.



Lamentó además que “el mundo no ha visto la escala de la tragedia en Mariupol desde los campos de concentración nazis”, y juzgó que la ciudad “ya no es Chechenia o Alepo, sino el nuevo Auschwitz”, en una comparación entre el territorio ahora en manos de Rusia, la ciudad siria y el campo de concentración montado por los nazis en territorio de Polonia.



En ese marco, una caravana de siete colectivos y unos 40 vehículos privados bajo protección del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), llegó hoy desde el sudeste de Ucrania a la ciudad de Zaporiyia con ciudadanos escapados justamente de Mariupol, aunque en la ciudad portuaria todavía quedan unas 100.000 personas.



“Nuestro equipo llevó un convoy de autobuses y vehículos privados con cerca de 500 personas hacia Zaporoyia”, señaló la cuenta oficial en la red Twitter del CICR, que precisó que su personal buscó llegar a Mariupol, pero que las “condiciones de seguridad lo volvieron imposible”.



“Aquellos que formaban parte del convoy habían logrado huir de Mariupol”, explicó la organización, uno de cuyos equipos encargado de ayudar a evacuar a los civiles había sido “retenido” el lunes por la policía en una localidad bajo control ruso y obligado después a dar marcha atrás.



Mariupol, ubicada en la provincia de Donetsk, era la ciudad más grande del este de Ucrania que escapaba del control de los separatistas prorrusos de la región hasta el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero.



Ahora está sitiada, destruida “en un 90%”, y “40% de sus infraestructuras” son “irrecuperables”, según dijo el lunes Boichenko.



Un cuadro también trágico trazó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, que advirtió que la situación humanitaria sigue empeorando y más de 100.000 personas aguantan a duras penas en condiciones límite, sin los suministros más básicos.



Varios acuerdos para sostener corredores humanitarios permitieron la salida de unas 125.000 personas, según la OCHA.



Sin embargo, dentro aún habría más de 100.000 ciudadanos “al borde de la catástrofe humanitaria”, como advirtió Boichenko hace dos días.



El Ministerio de Defensa británico, que elabora sus propios balances sobre la evolución del conflicto en Ucrania, alertó que hay 160.000 personas que “no tienen luz, comunicación, medicinas, calefacción y agua”.



Los rusos estarían impidiendo el acceso de la ayuda, “probablemente” para buscar que las fuerzas ucranianas “se rindan”, consideró Londres.



Las fuerzas ucranianas informaron hoy, de acuerdo con la agencia Europa Press, de la continuidad de los ataques sobre Mariupol, sin que por ahora haya un balance preciso de víctimas.



El control de la zona es clave para los intereses de Rusia de consolidar un corredor terrestre entre la península de Crimea y las zonas del Donbass, controladas por los rebeldes separatistas.