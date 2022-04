Hace unos días, se conoció la noticia de que Nacha Guevara cobrará más de 11 millones de pesos como indemnización por haber estado exiliada en la década del ´70. Muchas fueron las críticas que recibió la actriz de 81 años y esta semana, fue Eduardo Feinmann quien apuntó contra ella y comparó la millonaria suma que obtendrá la artista con el bono destinado a los jubilados, que se cobrará en abril.

Todo comenzó hace dos semanas cuando Ángel de Brito adelantó la información en LAM (América TV, lunes a viernes a las 20) y aseguró que la Nacha había realizado un pedido formal a la Justicia.

“Se habla de una reparación histórica por el exilio que sufrió en su momento, que ha contado un montón de veces. Hay mucha gente que está enojada y dice que no corresponde”, manifestó el conductor en el ciclo de América TV.

Y agregó: “Me cuenta lo siguiente alguien importante. Nacha fue al ministerio de Justicia este martes 22 (de marzo) a firmar los formularios para el cobro de los 12 millones“.



La noticia fue confirmada cuando se publicó en el Boletín Oficial.

Como era de esperar, la sorpresiva noticia generó innumerables críticas en torno a la directora teatral y Twitter se llenó de posteos sobre el tema. Pero además, los comentarios trascendieron las redes sociales y fueron varios los famosos que se pronunciaron al respecto.

“Yo respeto a Nacha, la admiro, y creo que fue una luchadora, pero no sé en qué momento. Por eso, yo pregunto: ¿en qué fecha fue? El tema son las fechas”, dijo Baby Etchecopar quien, además, realizó una encuesta en Basta Baby, el programa que conduce en A24, para saber si los televidentes estaban de acuerdo con indemnizar a los exiliados.

Otro de los que habló fue Luis Brandoni: “Yo no solo no tuve una remuneración sino que tampoco le pedí dinero a mi sindicato. A ella le debe haber fallado la memoria y no recuerda cuándo la amenazaron de muerte. Fue en septiembre de 1974. Eso lo sabe todo el mundo“, expresó el actor. Y continuó: “Es escandalosa, habla de dictadura y fue en 1974”.



Cuando cumplió 80 años, en 2020, Nacha habló sobre las amenazas que recibió en la década del ´70. Foto: Instagram.

Cristina Pérez también opinó: “Me solidarizo con cualquiera que haya sido expulsado por la fuerza de su país por situaciones de guerra, de hambre o de autoritarismo. Lo que no concibo es que cuando hay coincidencia ideológica, se defienden los derechos humanos pero, cuando no hay coincidencia ideológica, se hagan cómplices de los dictadores“, lanzó la conductora.

Qué dijo Feinmann

Ahora fue el turno de Eduardo Feinmann, quien opinó en Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce en Radio Mitre. Cabe mencionar que el conductor ya había hablado sobre a los 2.856 días que Clotilde Acosta, el verdadero nombre de la artista, pasó en el exilio que vivió durante el gobierno de Isabel Perón, a raíz de una amenaza de la “Triple A.

“¿No te sentís un boludo? Vos que estás del otro lado, ¿No te sentís un boludo?”, les planteó Feinmann a sus oyentes días atrás, cuando salió a la luz la noticia.

Pero ahora volvió a referirse al tema y comparó la millonaria cifra con el bono de 6 mil pesos que recibirán los jubilados en abril: “Está el bono para los jubilados, es de 6000 pesos… Una fortuna, eh… Es para jubilados y pensionados. Comienza a pagarse el 18 de abril. Para quienes cobran la mínima va a arrancar el 8 de este mes”, lanzó.

Y siguió: “Hay $6000 para los jubilados, pero hay 12 millones de pesos para Nacha Guevara. Para Clotilde hay guita”, cerró, notablemente indignado.

AS