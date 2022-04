Si hay algo que caracteriza a los famosos es la cantidad de canjes que consiguen. Viajes, autos, prendas de vestir, muebles, productos de belleza, cenas en lujosos restaurantes, son algunos de los incontables regalos que reciben a cambio de mostrar los productos, los lugares que visitan o marcas en sus redes sociales. Y fue Carolina “Pampita” Ardohain la que, esta vez, sorprendió a todos al revelar el nuevo canje que consiguió: nada menos que unas vacaciones espectaculares para su familia y sus amigos.

Es que la conductora de El hotel de los famosos (El Trece, lunes a viernes a las 22) ya está organizando sus vacaciones de invierno y no sólo decidió pasarlas con su esposo, Roberto García Moritán, y sus hijos, sino que, además, incluyó a un numeroso grupo de amistades que partirán rumbo a Ibiza, España, a disfrutar del verano europeo por un lapso de tres semanas.

La modelo y conductora sorprendió en Vuelta y media, el programa que conducen Sebastián Wainraich y Julieta Pink en Urbana Play (FM 104.3), al revelar el canje, que incluye pensión completa para ella y todo su grupo, quienes van a disfrutar de la paradisíaca playa española.



La modelo estuvo en México en febrero junto a su familia y amigos. Instagram.

Pampita estaba siendo entrevistada por Wainraich cuando develó el nombre de su próximo destino: “Me parece que me voy a Ibiza en vacaciones de invierno”, “Ya lo tenés cerrado?”, quiso saber el conductor. Ella lo confirmó rápidamente: “Ya lo tengo cerrado”. “Vos sabés que sos la 1 del mundo, ¿no?”, expresó Wainraich, más que sorprendido.

“Mis amigos ya se están comprando los pasajes”, dijo la mamá de Ana García Moritán. Y explicó: “Yo les doy el hotel y la comida gratis por tres semanas. Pero cada uno se paga el pasaje”. “Tienen que hacer ahí su vaquita y pagar su vuelo”, agregó, contando el detalle del viaje.

“Yo soy embajadora de Palladium y tengo que recorrer todos los Palladium de todo el mundo…”, relató, haciendo referencia a la famosa cadena de hoteles que cuenta con sucursales en los lugares más turísticos.

Cabe recordar que a fines de enero la también empresaria hizo un espectacular viaje al Caribe, donde permaneció en el all inclusive ​de la misma cadena, acompañada por 40 personas.



Pampita es “madrina” de la famosa cadena de hoteles y es por eso que se muestra en sus redes sociales cada vez que visita alguna de las sucursales. Instagram.

“Pará, pará, pará, no digas: ‘ Tengo que recorrer ’ como si fuera un laburo que todas las mañanas te tenés que despertar… Es un laburo espectacular”, intervino Sebastián.

“Es el sueño de cualquiera, ¿no? Me dicen: ‘ ¿Qué tenés que hacer este año? ’. Y mirá, tengo que recorrer seis países con todos mis amigos y familiares… ¿Y van gratis todos? Sí, van gratis, no pagan nada”, dijo, con humor.

Entonces el conductor quiso saber de qué manera se puede ser parte de esos viajes grupales que organiza la conductora: “Y… tienen que ser amigos o familiares míos”, aclaró ella.



Pampita disfrutando del mar en Punta Cana.

Entonces, Julieta Pink intervino para preguntarle cuáles son los que requisitos para formar parte de su círculo íntimo: “¿Y de qué estamos más cerca? ¿Ser amigos es partir de qué?”.

“Con tres cenas ya podés ser amigo, ¿no? Que me invite a su casa, me presente a sus hijos, es un buen paso. Igual, invitarme a mí a comer es entrar casi entrar en quiebra, porque vos viste que tengo siete pibes, ¿no?”, respondió Pampita entre risas. “Soy una chica sencillita, me conformo con lo que haya”, concluyo.

DD