Y finalmente llegó el momento tan esperado por muchos: tras 24 años de ausencia -y a 50 de su debut en nuestro máximo escenario-, Plácido Domingo se presentó anoche en el Colón. Fue largamente ovacionado, de pie por un teatro colmado, apenas salió al escenario. Un comienzo contundente.

Visiblemente emocionado, cortó con un gesto amable los largos aplausos y la tensión emocional recorrió de punta a punta la interpretación de la primera aria de la velada, Nemico della patria, de la ópera Andrea Chénier, la más popular de Umberto Giordano.

La leyenda del canto lírico estuvo acompañado por la soprano uruguaya María José Siri. También brindó una máxima emotividad en La mamma morta, de la misma ópera de Giordano. La velada musical comenzó con el color verdiano con la obertura I vespri siciliani.

La presentación fue en el marco del ciclo Grandes Intérpretes Internacionales y el cantante estuvo acompañado por la Orquesta Estable del Teatro, bajo la dirección musical del maestro Jordi Bernàcer. El programa incluyó más de Giuseppe Verdi: Madamigella Valery (La traviata). Y​ Udiste?… Mira, d´acerbe (Il trovatore). De Héctor Berlioz, El corsario, Op. 21. También, O vin, dissipe la tristesse (Hamlet), de Ambroise Thomas. Y Pleurez pleurez, me yeux (El Cid), de Jules Massenet.

El público, que ovacionó al extenor y barítono varias veces, contó con la presencia estelar de la conductora Mirtha Legrand. El telón final fue especial. El cantante dijo: “No puedo cerrar el concierto sin cantar un tango”. Se escuchó Volver. Más aplausos y ensordecedores.



Plácido Domingo fue ovacionado en el Teatro Colon. Foto Emmanuel Fernández

Quienes no estuvieron anoche, tendrán una nueva oportunidad el domingo, pero a las 17. Se tratará de una función especial a beneficio de los damnificados por la guerra en Ucrania.

Antes de arribar a nuestro país, en diálogo con el diario El Mundo de Madrid, Domingo había expresado: “El 2021 fue un año lleno de satisfacciones artísticas y sin achaques de salud, y espero que este año sea igual o, por qué no, mejor. La pandemia nos ha hecho sufrir mucho pero también nos ha permitido valorar todo lo bueno que tiene la vida”.

Con 81 años cumplidos en enero, Buenos Aires forma parte de una serie de presentaciones internacionales que incluyen algunos de los teatros más importantes del mundo.

“He decidido soplar las velas frente a un espejo para que así los 81 sean 18, un volver a empezar en plenitud de facultades y de sueños. Me siento afortunado por la vida que he tenido y por mi familia”, expresó y agregó: “Esta temporada, además de regresar al Colón, visitaré Ciudad de México y Monterrey, cantaré en París, Versalles, luego Dubai, Salzburgo, Munich, mi querida Arena de Verona… tengo conciertos en Motril, Jerez de la Frontera y en Sevilla”.

Lo que no se puede obviar son las duras denuncias que rodearon al cantante en los últimos años, por acusaciones de acoso sexual que, finalmente, no tuvieron correlato en los tribunales. Sobre aquellas denuncias, el intérprete ha dicho que fue víctima de un juicio paralelo que creció en las redes sociales y los medios, sin que su palabra fuera escuchada en su momento.



Sobre este punto, había expresado antes de venir a Buenos Aires: “La verdad es que pedí disculpas desde el primer momento por si hubiera incomodado a alguien sin querer. Pedir disculpas, por mi forma de ser, es antes que nada un deber moral y no significa haber cometido ningún abuso porque yo nunca he abusado de nadie. El mayor error lo cometí yo y fue permanecer en silencio durante demasiado tiempo. No es fácil razonar ni tomar decisión cuando estás abrumado por los acontecimientos”.

Con la mirada en el futuro, agregó: “Si algo he aprendido de la pandemia es a no hacer planes. Todo debe seguir su curso de manera natural, sin imposiciones de ningún tipo. Cuando empecé a cantar no imaginé que llegaría a esta edad en activo. Sé que nunca dejaré la música por completo. Forma parte de mi vida”.

Primero tenor y luego barítono, Plácido Domingo es un cantante con un amplísimo repertorio -extendido también a la música popular: rancheras, tangos, boleros-, también director de orquesta. Unos de sus grandes méritos es haber convertido a la ópera en un fenómeno de masas, y haber marcado una época con la popularidad que alcanzó la propuesta de Los 3 Tenores, junto a Luciano Pavarotti y José Carreras.

DB