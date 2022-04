Benjamin B. Ferencz tiene 102 años, es abogado y nació en Transilvania, Rumania. Fue investigador de crímenes de guerra nazis después de la Segunda Guerra Mundial y fiscal jefe del ejército de los Estados Unidos en uno de los 12 juicios contra los jerarcas del nazismo en Nuremberg, Alemania.

Con esos antecedentes en la espalda, este jueves, fue condecorado con la Medalla de la Libertad en Boca Ratón, en el estado de Florida y dejó su reflexión sobre la invasión de Rusia a Ucrania: “No hemos aprendido la lección de Nuremberg”.

Ferencz. quien abocó su vida a sostener el lema “ley, no a la guerra”, agregó: “Vemos que todavía sucede hoy. La gente ve las imágenes en la televisión de personas corriendo con sus hijos pequeños. Los hospitales están siendo bombardeados y aún no hemos aprendido la lección de Nuremberg”.

En una ceremonia celebrada en la sala de conferencias de la Universidad Atlántica de Florida (FAU, por su sigla en inglés), Ferencz se convirtió este jueves en el cuarto receptor de la Medalla de la Libertad, que otorga el gobernador de Florida.

El centenario exfiscal comentó a la audiencia académica reunida en la sede universitaria de Boca Ratón, al sureste del estado de Florida, que “depende de las nuevas generaciones asegurarse de que ya no vivamos en un gran peligro”, según consignó la televisión Local 10 y reprodujo la agencia EFE.

“Estoy tratando de cambiar la forma en que la gente piensa sobre la guerra. Si no lo piensan, su corazón tampoco cambiará, así que hay que pensarlo y preguntarse: ‘¿Es así como se comportan los seres humanos?'”, preguntó.

De acuerdo con el exfiscal que desde que en 1945 enjuició a criminales de guerra en el Tribunal de Nuremberg y se ha centrado en cuestiones de Justicia Penal Internacional y paz mundial, “los nombres no cuentan” en una guerra.

Ferencz, 102 años de historia de la humanidad

“Los nombres no cuentan, si lo llamas Ucrania o lo llamas Rusia, o como lo llames. Ese no debería ser el factor determinante para justificar salir y matar a un grupo de personas que no tienen nada que ver con nada, y esa es la práctica actual”, sentenció Ferencz.

Ferencz nació en las montañas de los Cárpatos de Transilvania en 1920. Cuando tenía diez meses, su familia se mudó a Estados Unidos. Sus primeros recuerdos son de su pequeño apartamento en el sótano de un distrito de Manhattan, en Nueva York, llamado apropiadamente Hell’s Kitchen, narra la web personal del exfiscal.



Los juicios de Núremberg contra los principales criminales de guerra nazi. El último fiscal sobreviviente habló de la guerra en Ucrania. Foto EFE

“Incluso a una edad temprana, sintió un profundo anhelo por la amistad universal y la paz mundial“, añade la semblanza de su sitio web.

Los juicios de Nuremberg contra los principales criminales de guerra nazi, que se iniciaron en 1945, representaron el comienzo de la confrontación de los alemanes con los horrores del nacionalsocialismo, en medio del trauma y los escombros dejados por el desastre de la guerra.

Benjamin Ferencz es el último fiscal superviviente de aquel proceso histórico.