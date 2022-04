Tras conocer la real dimensión de la lesión que le provocó a Robert Rojas en el partido que su equipo perdió como local por 1-0 ante River, en el debut en la Copa Libertadores, Aldair Rodríguez, futbolista de Alianza Lima, se acercó hasta el hotel donde el plantel argentino pasará la noche para ofrecerle sus disculpas al defensor paraguayo, que sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha.

Según expresó el futbolista limeño de 27 años, que se fue expulsado por la dura entrada contra el marcador de punta derecho del equipo de Marcelo Gallardo, se trató de una acción de esas “que pueden pasar en el fútbol”.

“Fue una jugada fortuita”, definió el delantero del equipo peruano que en primera instancia fue sancionado con una amonestación por Wilmar Roldán, pero que vio la tarjeta roja cuando el árbitro colombiano comprobó el estado de la pierna derecha de Rojas.

En diálogo con ESPN, Rodríguez afirmó estar “muy triste” por la situación y aclaró que no tuvo mala intención. “Fue una disputa de los dos del balón. Lastimosamente, creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura”, repasó el hombre que comenzó el juego como relevo e ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo.



Rojas pelea una pelota con el argentino Hernán Barcos, antes de sufrir la lesión. Foto Paolo Aguilar/EFE

La jugada tuvo lugar a los 41 minutos del segundo tiempo del partido disputado en el Estadio Nacional de Lima, cuando Rojas y Rodríguez disputaron un balón sobre el sector derecho de la defensa del equipo visitante. El internacional paraguayo cubrió la pelota con su cuerpo y Rodríguez, en una evidente muestra de impotencia, le pateó dos veces la pierna a su rival.

El segundo y último de esos golpes fue el que causó la grave lesión del futbolista que se ganó un lugar como titular en el rol de marcador de punta del equipo “millonario”, tras la partida de Gonzalo Montiel a Sevilla a mediados del año pasado.

Rodríguez no se percató inmediatamente del daño que su patada le provocó a Rojas. De hecho, pareció increpar al paraguayo, antes de cruzarse con Jonatan Maidana mientras volvía para su campo.

“En el momento uno no se da cuenta. Había mucha adrenalina por el partido. El partido no fue muy brusco, fue una jugada muy distinta a cómo se dieron las cosas en el partido y lastimosamente se lesionó”, justificó.

“Él estaba de espaldas, pero no voy con la plancha, ni alzo el pie de una forma desmedida y mucho menos irresponsablemente. Quizás sí voy con un poco de fuerza, pero lastimosamente pasó este accidente y estoy muy dolido por la situación, por eso he venido a pedirle perdón”, agregó Rodríguez.

“No sé en qué momento pasó”

El futbolista peruano, horas después de la desgraciada jugada, dijo que aún no caía en lo que sucedió. “Justo hablaba con mi señora, le decía que no sé en qué momento pasó eso”, graficó.

“Lastimosamente, son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a esto. Por eso he venido personalmente a dar la cara y a disculparme con él, con su familia, imagino que deben estar muy preocupados por la situación”, destacó.



Aldair Rodríguez se acercó hasta el hotel donde se alojó el plantel de River para disculparse con Rojas. Captura TV

Por último, aseguró que le escribirá en forma permanente a su colega para saber cómo va su recuperación, que sin dudas será extensa, y comentó que entiende lo que puede estar sintiendo Rojas porque en 2016 sufrió una fractura maxilofacial que lo tuvo alejado de las canchas durante “cuatro o cinco meses”.

“Fue una lesión muy dura y estuve a punto de dejar el fútbol Por eso estoy acá (en el hotel de River), porque a mí me pasó y no sentí las disculpas de la persona con la cual tuve el accidente. Si me recibe de buena manera, voy a estar ahí tratando de disculparme y de que él sepa que no fue con mala intención”, completó Rodríguez.

DB