Sol Carlos es de Hudson.

Hudson, partido de Berazategui, zona Sur del Conurbano bonaerense. Porque podría haber sido de Hudson, Nueva York o cualquier otro Hudson si lo hubiera. En los 24 años que tiene vivió en la Argentina, Venezuela, México y los Estados Unidos, en diferentes ciudades, llevada siempre por el trabajo trashumante de su papá.

Ahora está en Miami, radicada allí por cuenta y decisión propia. Es influencer universitaria graduada, podría decirse; desde que iba a la escuela quiso y empezó a prepararse para eso.

Ahora habla de amor propio y contra los estándares de belleza y estereotipos de mujeres delgadas para un millón de seguidores en Instagram y casi siete millones en TikTok.

“Hice la secundaria, y la universidad en México, me gradué en producción de imagen y medios y vine a Miami para seguir mis sueños de ser Influencer. Al principio fue un poco difícil porque la cultura es muy diferente. Recuerdo que las chicas de mi misma edad me saludaban con el brazo estirado como si estuviésemos sellando un contrato”, explica.

Cuenta que la frustraban los comentarios sobre su acento. Le preguntaban mucho de donde era, le decían que sonaba adorable y sentía que no la tomaban en serio, algo que le generó mucha inseguridad a la hora de interactuar, presentarse a una entrevista laboral o ir a un casting.

Con el tiempo logró aceptar que su forma de hablar, fruto del GBA pero también de tantos países recorridos, la hacia especial.

Si bien Estados Unidos es el país de sus sueños y donde siempre quiso vivir, asegura que lo que más extraña de Argentina es el cálido abrazo de la gente, las “juntadas que se arreglan 15 minutos antes”, las comidas compartidas.

Pero está donde quiere estar, es influencer y busca influir acerca de los diferentes cuerpos que existen, derrotar aquellos que estan perpetuados en un estereotipo de belleza inalcanzable y lograr que todos los que la siguen, prediquen y difundan la enseñanza del amor propio.



Mostrar “el lado A y el lado B de la vida”, de eso se trata.

“Yo comencé en Tiktok en 2019, todo muy casual y en inglés porque entonces todavía no se usaba la aplicación en Latinoamérica. En un año llegué a los 15 mil seguidores, y una amiga me sugirió que subiera contenido en español. Subí un video desmitificando lo que venden las películas yanquis sobre los personajes en las escuelas: la diva, el galan, el jugador de fútbol americano y demás”, comenta.

Más de un millón de visualizaciones, Latinoamérica había empezado a usar y mucho la red social, con el aislamiento social preventivo y obligatorio de ese momento como aliado. Era la hora de generar contenido en español.

Sus videos empezaron siendo con tono de comedia y anécdotas en el exterior, pero en un momento la temática dio un giro inesperado debido a la cantidad de comentarios que recibió por parte de sus seguidores en un posteo en donde le preguntaban si estaba embarazada.

“El 95% de los comentarios eran sobre mi panza. No podía creer que tantas personas al ver una chica con barriga, la única conclusión lógica que sacaban era que estaba embarazada”, recuerda.

Fue en ese momento donde se planteó cómo seguir: “Mi sueño es estar en las redes sociales. Hay dos opciones, o me rindo, y dejo que la gente coarte mi meta o aprendo a amarme así”. Con ella misma más cursos, terapias y programas de autoestima y amor propio, le hizo frente a la situación.

“Sentía que tenía que enseñar muchas cosas y brindar otro punto de vista porque a todos en algún momento nos lavaron el cerebro por muchos años, respeto a la imagen física. Así empecé a usar la plataforma para fomentar un cambio en el mundo y resultó algo increíblemente hermoso”, afirma.

De esta forma, Sol, muestra en sus redes “el lado A y el lado B de la vida”. Un día aparece maquillada y al otro natural, un día aparece posando en bikini y al otro relajada, mostrándose sin ninguna pose, tal cual es, hermosa con o sin estrías, rollitos, arrugas o manchas.

Según dice, su público es muy variado y lo nota en mensajes que recibe. Desde niñas de 8 años celebrando su contenido, hasta mujeres de 60 que le confiesan que luego de mucho tiempo se animaron a volverse a poner una malla de dos piezas.

A veces, también, aparece comiendo.

La primera fue a partir del mensaje de un seguidor que en ese entonces atravesaba un trastorno de alimentación. “¿Puedes hacer un video comiendo, porfa? No hay manera de que coma y si no como me ponen suero y no quiero”, le pidió. Sol decidió grabarse mientras comía y charlaba con aquel que estaba del otro lado de la pantalla observando y luchando por meter un bocado en su boca.



A partir del pedido de un seguidor empezó a hacer videos comiendo.

“La respuesta me dejó shockeada. Miles y miles de personas me dijeron ‘Sol, gracias a tu video puede comer’, ‘gracias por decir que estás orgullosa de mi’, ‘no comía hace tres días’. Nunca imaginé que de esta forma podía cambiarle el día a alguien. Mi idea es que se sientan acompañados desde que empiezan hasta que terminan el plato”, explica.

Habla de empatía. Ella pasó por situaciones en las que fue blanco de bullying, tanto verbal como físico, en la escuela primaria y el jardín de infantes. “Yo siempre fui una persona muy sensible y aplicada. Era un blanco perfecto para lastimar. Recuerdo que me decían ‘ignoralos’, pero cuando tenés 12 años es muy difícil obviar esos comentarios. Tu vida gira en torno al colegio”, explica.

“Hoy voy por todos mis sueños -promete-. Me gustaría viajar mas en busca de diferentes oportunidades, colaborar con otros creadores de contenidos, poder ir a charlas, dar cursos, visitar mi país, encontrarme con mi gente y participar con diferentes marcas que hagan un show de fashion con modelos de todo los talles”.