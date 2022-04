En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor Peto Menahem, bromeó y sugirió a quienes critican que “vayan a terapia”. “De verdad en concreto con la película y las críticas ni me entero, uso poco las redes sociales y todos los que se me acercan me dicen cosas lindas, tal vez me mienten”, comenzó diciendo el actor que da vida a Luis en Granizo. Y continuó: “Tengo la sensación de que hay algo que nos pasa que medio que vivimos como el orto y en todo lo que nos pasa hay una pésima gestión de la frustración. La película de hecho habla de eso”, señaló.

“Es una película y nada más, vayan a terapia”, ironizó, al tiempo que reconoció que “a mí me gusta que la gente me diga, saber lo que piensa el que recibió esto pero también me interesa saber al que no le gustó. Es una película no pasa nada”, indicó Peto para desdramatizar la situación que inundó Twitter.