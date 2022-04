Plácido Domingo se reencuentra con el Teatro Colón. Este jueves y el domingo 10, el artista español que hace 50 años se presentó por primera vez en Buenos Aires, renovará su vínculo con el público argentino.

“El 2021 fue un año lleno de satisfacciones artísticas y sin achaques de salud, y espero que este año sea igual o, por qué no, mejor. La pandemia nos ha hecho sufrir mucho pero también nos ha permitido valorar todo lo bueno que tiene la vida”, dijo el artista al diario El Mundo de Madrid antes de viajar hacia nuestro país.

Con 81 años cumplidos en enero, Buenos Aires forma parte de una serie de presentaciones internacionales que incluyen algunos de los teatros más importantes del mundo.

“He decidido soplar las velas frente a un espejo para que así los 81 sean 18, un volver a empezar en plenitud de facultades y de sueños. Me siento afortunado por la vida que he tenido y por mi familia”. Y continúa: “Esta temporada, además de regresar al Colón, visitaré Ciudad de México y Monterrey, cantaré en París, Versalles, luego Dubai, Salzburgo, Munich, mi querida Arena de Verona… tengo conciertos en Motril, Jerez de la Frontera y en Sevilla”, se entusiasma.

Superado el episodio de acusaciones mediáticas de acoso, que en realidad nunca se denunciaron en los tribunales, el cantante reflexiona sobre lo ocurrido. “La verdad es que pedí disculpas desde el primer momento por si hubiera incomodado a alguien sin querer. Pedir disculpas, por mi forma de ser, es antes que nada un deber moral y no significa haber cometido ningún abuso porque yo nunca he abusado de nadie. El mayor error lo cometí yo y fue permanecer en silencio durante demasiado tiempo. No es fácil razonar ni tomar decisión cuando estás abrumado por los acontecimientos”.

Esta noche el artista será acompañado por la Orquesta Estable del Teatro con dirección musical de Jordi Benacer y la actuación de la soprano María José Siri. Interpretará obras de Verdi, Giordano, Ambroise Thomas y Jules Massenet.

“Me preocupa que los hechos objetivos hayan sido sustituidos por eslóganes irrespetuosos y falsos que se difunden muy rápido por las redes sociales”, agrega. “Las noticias sobre mi presunta culpabilidad devinieron en cancelaciones artísticas, pero no hubo interés para que yo aclarara ni matizara nada… No me importa reconocer que tal vez no supe gestionar debidamente esa confusión, pero la polémica mediática terminó convirtiéndose en un juicio paralelo. Esto es lo que más me duele y jamás entendí”. Enseguida deja atrás los malos recuerdos y, con la mirada puesta en el futuro, aclara: “Si algo he aprendido de la pandemia es a no hacer planes. Todo debe seguir su curso de manera natural, sin imposiciones de ningún tipo. Cuando empecé a cantar no imaginé que llegaría a esta edad en activo. Sé que nunca dejaré la música por completo. Forma parte de mi vida, no sólo como cantante sino también como director. Supongo que llegará una noche en la que, después de una función, diré para mis adentros: ‘Esta ha sido la última’. Luego iremos a cenar como siempre y me sentiré inmensamente feliz”.