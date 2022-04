Informe sobre las bebidas isotónicas, CANAL 26

Las bebidas Gatorade y Powerade son promocionadas como poderosos hidratantes capaces de mejorar los procesos de absorción de agua del cuerpo. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto.



Básicamente, tanto Gatorade como Powerade son bebidas energéticas compuestas por agua, sales y azúcares. Si bien pueden ser beneficiosas para un deportista de alto rendimiento, para la mayoría de las personas no lo son.



Investigaciones actuales, sin conflictos de intereses, afirman que tomar este tipo de bebidas para un deportista promedio es prácticamente lo mismo que tomar agua.



Lo que sí se ha comprobado que no tomar una cantidad suficiente de líquido durante una maratón o un entrenamiento intenso tiene un efecto negativo en el rendimiento.



Por el término “líquido” se refieren a tomar tanto agua como bebidas energéticas, la diferencia en los beneficios no es significativa.

En resumen tomar Gatorade o Powerade es bueno si vas a correr una maratón. Si vas a quedarte sentado, estás agregando azúcar innecesario en tu cuerpo.



De hecho, si el uso se convierte es abuso, puede provocar daños y efectos secundarios. Una de las contraindicaciones de un exceso de Gatorade y Powerade es un mayor riesgo de formar piedras en el riñón, y debido a que contiene azúcar, su exceso podría ser causa de aumento de peso o diabetes.



Si bien tomar Gatorade o Powerade es considerado seguro, hacerlo de forma frecuente no es recomendado para:

Diabéticos

Personas con hipertensión

Personas alérgicas a los colorantes como la tartrazina



Bebidas energéticas con electrolitos vs isotónicas



Las bebidas con electrolitos y las bebidas isotónicas pueden ser lo mismo. La clave: la concentración.



La compañía Coca-Cola confesó, de forma indirecta, que las bebidas energéticas contienen una cantidad excesiva de azúcar. Por lo que ha comenzado ha producir sus variantes sin carbohidratos y bajas en calorías como el Powerade Zero.



Estas versiones contienen sustitutos del azúcar como el ciclamato, aspartamo o sucralosa. Si bien no aportan calorías, estimulan al cerebro a lograr una dependencia con el sabor dulce. El cerebro espera energía, si no la obtiene de alguna fuente puede provocar el consumo extra de carbohidratos.



Si el objetivo es perder peso, tomar Gatorade o Powerade no es recomendado.