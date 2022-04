El último escándalo que protagonizó Ezra Miller, cuando fue detenido en Hawaii, acusado de alteración del orden público y acoso en un bar, le podría traer severas consecuencias en su carrera laboral. Si bien no es la primera vez que pasa algo de este estilo con el actor que le da vida a Barry Allen en The Flash y a Credence en Animales fanásticos, hay quienes aseguran que Warner Bros. van a tomar cartas en el asunto.



Según reveló Rolling Stones, a días del estreno de la precuela de Harry Potter, el estudio decidió organizar una reunión con los directivos de DC -una de sus franquicias más importantes- para analizar el futuro del actor de 29 años, que se puso por primera vez en la piel del superhéroe que se destaca por su velocidad en La liga de la justicia, y luego en Batman Vs. Superman y Escuadrón suicida.



“El consenso en la sala fue hacer una pausa en cualquier proyecto futuro que involucre a Miller, incluidas las posibles apariciones en DC Cinematic Universe”, aseguró el medio estadounidense. De manera que en caso de que se renueve Animales fantásticos para una nueva entrega o que esté en planes una secuela de The Flash, no lo tendrán en cuenta. Como si esto fuera poco, también surgieron testimonios de trabajadores que formaron parte del rodaje de The Flash que aseguraron que Miller sufrió algunas “crisis nerviosas” y aunque no tuvo actitudes violentas, su comportamiento dio que hablar.



Cabe recordar que no se trata de episodios aislados, ya que en abril de 2020 se filtró un violento video en el que se ve al actor agarrando a una mujer por el cuello a la salida de un local nocturno. Y luego atacó a quienes estaban filmando la situación. El hecho no fue reportado a la policía, pero rápidamente se viralizó y el actor fue duramente criticado.