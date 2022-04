Dalila dio un show musical durante el fin de semana pasado en Moreno y sus fanáticos difundieron un video donde se la veía, aparentemente, en estado de ebriedad. Tras la viralización del material, la cantante realizó un duro descargo en su cuenta de Instagram.

“Recién miro los mensajes y las imágenes que supuestamente los fans publicaron de mí… reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario, pero al parecer hay personas que no les gusta y esta perfecto“, comenzó su descargo.













“Pero que metan cualquiera de mis hijos, eso NO, Eso es de mala persona y estoy hablando claro y bien, a mi publico siempre intento darles lo mejor y siempre creo que me brindé a todos como persona. Sinceramente me dolió escuchar que hablan mal de mi familia“, siguió. Luego, reconoció que tomó alcohol pero una vez concluido el show: “Que me gusta tomar champaña, sí. Eso que importa, no creo que la persona que dijo todo esto haya estado tomando a esa hora agua, yo terminé de trabajar“.

“Jamás en mi banda se consumió ni consume otra cosa, la persona que dijo todo esto puede arruinar a cualquiera. Yo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo por mal que le pese a no se quién y no me importa lo que digan de mí”, continuó y cerró contundente: “PERO CON LA FAMILIA NO HAY QUE METERSE. LA FAMILIA SE RESPETA. SALUDOS A LOS QUE REALMENTE APRECIAN MI TRABAJO“.