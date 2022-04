La modelo descargo esta madrugada toda su furia luego de recibir un mail -de su ex Redrado?- que provocó que se volcara a las redes para difundir tres contundentes mensajes durante la madrugada de este viernes.

El primero de ellos señala: ”Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad”, comienza diciendo.













Y continúa: ”Siempre te metiste con lo más sagrado para mí. Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé durante tantos años y que recordarlas aun me afectan”, continúa.

“Y muchas tienen que ver con la maternidad”, expresó en su primer mensaje Luli.

“Siento tristeza y asco a la vez”, escribió en una segunda historia de Instagram. Y cerro sus reflexiones con un tercer mensaje que generó la preocupación de sus seguidores:

“Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa”, concluyó.