KYIV, Ucrania — Antes de la guerra, el ginecólogo de Alina Shynkar le aconsejó que evitara el estrés durante el embarazo y le sugirió que pasara el tiempo “solo mirando dibujos animados y haciendo tonterías”.

Era un consejo bastante simple, pero no tan fácil de seguir después de que sonaron las sirenas de los ataques aéreos, los estallidos de la artillería sacudieron las ventanas y estallaron feroces peleas callejeras a unas pocos kilómetros de su hospital de maternidad.



Dalina Levendarrenko, que está embarazada de mellizos, estaba siendo revisada en el Hospital de Maternidad No. 5 en Kiev el mes pasado justo antes de que sonaran las sirenas antiaéreas.. Foto Lynsey Addario

Luego, mantener la calma para su bebé se convirtió en la batalla personal y tranquila de Shynkar en la guerra de Ucrania.

Se registró en el Hospital de Maternidad No. 5 en la capital, Kiev, antes de que comenzara la guerra a fines de febrero para descansar en cama debido al riesgo de parto prematuro, solo para ver cómo el hospital se convertía en un estado caótico y de pánico semanas después.

“Las chicas estaban bajo tanto estrés que comenzaron a dar a luz” prematuramente, dijo. Los médicos de su hospital trasladaban a mujeres embarazadas asustadas, algunas de las cuales ya estaban de parto, dentro y fuera de un refugio antiaéreo varias veces al día. Algunas lloraban y otras sangraban.



Anna, de 37 años, era consolada por su pareja, Yuri, mientras cronometraba sus contracciones en el refugio del sótano del hospital el mes pasado. Foto Lynsey Addario

“Estaban asustadas”, recordó Shynkar.

“Fue difícil de ver.”

El asalto ruso a Ucrania ha sido una pesadilla para las mujeres embarazadas, particularmente en ciudades como Mariupol, Kharkiv y Chernihiv que han estado bajo un bombardeo casi constante desde el comienzo de la guerra.

En la ciudad sitiada de Mariupol, en el sur de Ucrania, el mes pasado, la artillería rusa golpeó un hospital de maternidad, lo que provocó la muerte de una mujer embarazada e hirió a otras personas, según las autoridades ucranianas.



Mujeres ucranianas con sus hijos y parejas el mes pasado en el refugio del sótano del Hospital de Maternidad No. 5 en Kiev, Ucrania..Foto Lynsey Addario

Las mujeres en las zonas de guerra de todo el país se han visto obligadas a dar a luz en sótanos fríos y decrépitos o en estaciones de metro atestadas de personas que se encogen de miedo por los bombardeos y sin electricidad, agua corriente, ni parteras que las ayuden.

Y el reciente indulto cuando las fuerzas rusas se retiraron no ayudará mucho en muchos lugares.

A fines de marzo, los misiles, bombas y artillería rusos habían destruido al menos 23 hospitales y clínicas de salud.



Se estima que 265.000 mujeres ucranianas estaban embarazadas cuando estalló la guerra, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Foto Lynsey Addario

Incluso aquellas mujeres embarazadas lo suficientemente afortunadas como para escapar de las áreas devastadas por la guerra están profundamente estresadas, ya sea entrando y saliendo de los refugios o soportando viajes arduos y peligrosos hacia la relativa seguridad del oeste de Ucrania o los países europeos vecinos.

Se estima que 265.000 mujeres ucranianas estaban embarazadas cuando estalló la guerra, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la agencia de salud sexual y reproductiva de la organización.

Se esperan unos 80.000 nacimientos en los próximos tres meses.

La guerra plantea riesgos inmediatos y a largo plazo para las madres, los padres y los recién nacidos.



Yulia Sobchenko, 27, al día siguiente de dar a luz a Mykhailo. Él “es un hijo de la guerra”, dijo sobre su hijo. Foto Lynsey Addario

Entre ellos se encuentran los nacimientos prematuros, que pueden dar lugar a una serie de complicaciones de inmediato y más adelante en la vida.

“La prematuridad debido a las condiciones de la guerra hace que el bebé muera o tenga complicaciones por el resto de su vida”, dijo la Dra. Jeanne Conry, presidenta de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.

Si bien aún no hay datos disponibles, dijo que los médicos en Ucrania informaron un aumento en los bebés prematuros, que tienen más probabilidades de tener problemas respiratorios, neurológicos y digestivos más adelante.

Conry dijo que la falta de acceso a medicamentos para prevenir la hemorragia posparto podría resultar en un aumento de las muertes de madres.

Los bebés están en riesgo, dijo, porque los médicos podrían no tener acceso inmediato al equipo necesario para resucitarlos, y solo tienen momentos para recuperar su primer aliento.

La evidencia de la Segunda Guerra Mundial muestra que el hambre en las madres embarazadas puede provocar presión arterial alta y diabetes en el niño más adelante en la vida.

El Dr. Andrew Weeks, profesor de salud materna internacional en la Universidad de Liverpool, dijo que la guerra hace que sea más difícil monitorear a los bebés durante el parto, lo que aumenta las posibilidades de daño cerebral en el niño.

Los desplazamientos y el estrés afectan prácticamente a todas las mujeres embarazadas de Ucrania.

Los médicos dicen que las refugiadas que están embarazadas y sus bebés enfrentan un mayor riesgo de enfermedad, muerte durante el parto y problemas de salud mental que pueden continuar después del parto.



Enfermeras ucranianas atendiendo a recién nacidos en una sala de maternidad en un sótano improvisado en Kiev el mes pasado.Foto Lynsey Addario

Las personas desplazadas tienen tasas más altas de parto prematuro, bajo peso al nacer y muerte fetal, según los médicos.

Algunas mujeres embarazadas en Ucrania han tenido presión arterial elevada y, en casos aislados, una incapacidad relacionada con el estrés para producir leche materna, que puede ser temporal, dijeron los médicos.

El estrés también ha causado preeclampsia, una complicación de la presión arterial elevada que puede ser letal.

Cuando una sirena de ataque aéreo sonó un día reciente en el hospital, la escalera se llenó de mujeres de la sala de maternidad agarrándose el vientre y arrastrando los pies hacia el refugio, un laberinto de pasillos de techo bajo y salas de almacenamiento.

Una habitación se convirtió en una sala de observación posoperatoria improvisada y en un sitio neonatal.

Otro, todavía lleno de archivos y gabinetes, se convirtió en una sala de partos.

Las mujeres descansaban sobre esteras en el suelo.

La Dra. Olena Yarushchuk, subdirectora médica del Hospital de Maternidad No. 5, dirigió a las mujeres a los bancos a lo largo de las paredes, donde se sentaron casi en silencio en el espacio oscuro, esperando unos minutos para que pasara el peligro inminente.

Yarushchuk dijo que había hecho videollamadas para ayudar a las mujeres que daban a luz en los sótanos de edificios de departamentos en el suburbio de Bucha, en Kiev, a unas decenas de kilómetros de distancia pero, en ese momento, aislado de la capital por los combates.

“Nuestro trabajo ha cambiado”, dijo.

Después de que las fuerzas rusas se retiraran de Bucha la semana pasada, se encontraron docenas de cadáveres esparcidos por la ciudad:

cuerpos hinchados y carbonizados de civiles, incluidos niños.

A algunos, con las manos atadas, les habían disparado en la cabeza.

En Kiev, otra complicación es el toque de queda de 9 p.m. a 6 a.m. que deja a las mujeres embarazadas totalmente dependientes de las ambulancias, que pueden operar en cualquier momento.

Cualquier viaje en automóvil privado, independientemente de las circunstancias, corre el riesgo de que los nerviosos soldados ucranianos disparen accidentalmente en un puesto de control después del toque de queda.

Yulia Sobchenko, de 27 años, dijo que comenzó su pre parto alrededor de la medianoche del 20 de marzo y llegó en una ambulancia al hospital.

Pero fue retrasada por soldados ucranianos en los puestos de control que, temerosos de los saboteadores, insistieron en abrir la puerta de la ambulancia para comprobar que se trataba de una mujer a punto de dar a luz.

Su hijo nació a las 2:55 a. m. y, en dos horas, la llevaron al sótano debido a una alerta de ataque aéreo.

“Yo con mi camisa de dormir y un paño entre las piernas y un bebé diminuto justo después de dar a luz, y mi esposo con todas nuestras bolsas, tuvimos que ir al sótano”, dijo.

Su hijo, Mykhailo, estaba saludable y pesó 2,8 kilos al nacer, dijo, y “es un hijo de la guerra”.

Después del nacimiento, estas familias enfrentan otros problemas.

Las nuevas madres que recientemente abandonaron el Hospital de Maternidad No. 5 han dicho que no pueden amamantar, algo que Yarushchuk atribuyó al estrés.

Encontrar la calma fue la estrategia de Shynkar, quien trabajó como organizador de eventos antes de la guerra.

Su hospital de maternidad en Kiev ha permitido que las mujeres, sus esposos e hijos se registren tres semanas antes de la fecha prevista para el parto para evitar que se separen de las instalaciones médicas debido a las cambiantes líneas del frente de la guerra.

Hablando desde su habitación del hospital unos días antes de dar a luz el 25 de marzo, sonreía ampliamente y parecía tan tranquila que casi ignoraba el remolino de violencia letal que se respiraba afuera.

Ella dijo que nunca vio ni leyó ninguna noticia de la guerra.

“Estoy tratando de concentrarme en el bebé”, dijo.

“¿Puedo ayudar a pelear la guerra?

Quiero, pero no puedo, ahora no. Pero no puedo entrar en pánico”, dijo. “Puedo mantenerme a salvo. Eso es lo que puedo hacer”.

Shynkar dio a luz a una hija, Adeline.

“Fue un parto natural en un ambiente muy agradable e íntimo”, dijo sobre su parto en el hospital.

“Mi esposo estuvo presente en el parto y cortó el cordón umbilical. Para ser honesta, no tengo idea de si hubo sirenas antiaéreas porque estaba completamente en el proceso”.

Fue una pequeña victoria personal en medio de una batalla mucho más grande que rugía a su alrededor.

Por sí misma y por su país, le puso a su bebé el segundo nombre Victoria.

Maria Varenikova contribuyó con reportajes desde Kiev, Ucrania, y Emma Bubola desde Londres.

c.2022 The New York Times Company