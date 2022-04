Aníbal Torres, jefe de gabinete de Perú

El Jefe de Gabinete ministerial de Perú, Aníbal Torres, desató una nueva polémica al proponer un programa de construcción de rutas y contar una anécdota sobre cómo se le ocurrió a Adolf Hitler “llenar a Alemania de autopistas”.



Torres señaló que se necesita al menos “una buena trocha” para que los campesinos puedan conducir sus productos desde la chacra a los mercados. Para ello, recordó la vez en que Hitler visitó a Mussolini y vio una carretera que iba desde Milán a Brescia. Posteriormente, manifestó que al regresar a Alemania, mandó a construir autopistas y aeropuertos, relató el diario peruano La República.



“En una oportunidad Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación, no solamente las que conducen de una ciudad a otra, sino también, aunque sea de momento sea una buena trocha, que conduzca desde la chacra hasta el mercado para que el campesino pueda sacar sus productos (sic)”, dijo durante una actividad del Consejo de Ministros descentralizado en Huancayo.



El ejemplo elegido por Torres desató una polémica y abrió un nuevo frente de tormenta al presidente Pedro Castillo, quien acaba de superar un segundo pedido de destitución por presunta “incapacidad moral” para gobernar y es acosado por las fuerzas de oposición.



“Hitler fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos. Frente a este escenario, Hitler no es referente adecuado como ejemplo de ningún tipo”, expuso la embajada germana en su página de Facebook.



En tanto, la jefa opositora del Congreso, María del Carmen Alva, tuiteó: “Lo dicho por el premier Aníbal Torres, elogiando al genocida Hitler, ha ofendido a los miles de peruanos”.



“Ahora entendemos de donde provienen medidas erróneas del gobierno como el fallido toque de queda” diurno decretado en Lima el martes, repudió el legislador oficialista Alex Flores en la misma red social.



No es la primera vez que Torres, abogado de 79 años, menciona a Hitler. En marzo comparó al encarcelado ex presidente Alberto Fujimori con el jefe nazi al afirmar que “a nadie se le juzga por sus buenas obras, se le juzga por las malas obras”.



Hitler puso en marcha la construcción de autopistas en 1933.



Aunque la idea no era original, pues en la propia Alemania se habían construido algunas antes, los nazis las resaltaron en su propaganda como un símbolo de la grandeza del Tercer Reich.



Casi 4.000 kilómetros de “autobahns” (autopistas) fueron construidas hasta que las obras fueron paralizadas en 1941 por la Segunda Guerra Mundial.