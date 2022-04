Hugo Lamadrid trabaja en cuatro programas de tres radios, en televisión, tiene una banda de rock, hace stand up, escribió un libro. En Wikipedia dicen que es un “ex futbolista, político y comediante”.

Antes de todo esto fue chofer, puso una panadería, fue vendedor de seguros de un banco y durante algo menos de dos años, vocero de Jorge Ferraresi, el jefe peronista de Avellaneda, primero en ese distrito del Sur del Conurbano y más tarde en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Lo dejó para hacer lo suyo -todo eso del primer párrafo- aunque no reniega en absoluto de la política ni de su kirchnerismo que eventualmente le valió y le vale insultos en las redes donde es un personaje de culto. Bromea con competir con Pablo Echarri (otro K famoso de Avellaneda) en una interna por la intendencia del Municipio. Se ataja: “Ahora vas a titular con esto de Echarri”.

Antes de todo esto, claro, fue jugador de fútbol, número cinco de pierna fuerte en el mediocampo de Racing principalmente y media docena de clubes más hasta que se retiró a los 33 años, lesionado.

Cosas que cuenta en “Lamdrí, el renacido” (Ediciones Al Arco), el libro que escribió con la experiencia previa de sus propios guiones de stand up, que presentará en Avellaneda dentro de un mes y que arranca hablando, justamente, de lesiones y de cuando era futbolista, exitoso y se sentía inmortal. “Ahora soy nadie”, dice en la última línea del primer capítulo. Nadie no es.



Con el ultra K Jorge Ferraresi, de quien fue vocero en la Municipalidad de Avellaneda y luego en el Ministerio de Hábitat.

-Después del fútbol hiciste muchas cosas. ¿Hubo algo que disfrutaras especialmente?

-Son cosas que no se comparan porque son muy distintas, pero a cada una le agarras un gustito. Quizás ser vendedor de seguros de vida no me gustó tanto, pero he hecho de todo. Cuando dejé de jugar tuve una panadería, y aprendí a cocinar porque era la urgencia. Y en su momento manejé un Uber.

-¿Cómo llegaste al stand up?

-En Twitter había alguien que me hinchaba y me decía que tenía que hacer stand up. Me anoté en un curso y encontré el mundo de la escritura. Ahí se sintetiza en el libro que escribí, que tiene algunas cosas que yo había utilizado en su momento como base para el stand up, como las lesiones.



Cocinando en la sede Racing de Villa del Parque, para un encuentro con los campeones de 1988. “A Paredes le envidio el tiro de media distancia, pero yo hago mejores fugazettas”, dice.

-¿Alguna vez sentís que sos un impostor, un jugador de fútbol que se hace pasar por otra cosa?

-No sé si soy un impostor. ¿Soy un jugador de fútbol? (se ríe). Porque por ahí soy otra cosa y el impostor era el futbolista. Pasa que detrás del jugador de fútbol había un montón de otras cosas que las urgencias de la vida hicieron que tuvieron que aflorar. Posiblemente haya jugadores que se quedan estancados en recuerdos de hace 30 años y se depriman. Yo intento reírme primero de mí mismo, me anticipo a la crítica. El jugador de fútbol muere dos veces, cuando deja de jugar y cuando le llega su momento.

-¿Por qué te abriste de la política después de haber estado con Ferraresi?

-Yo lo hablé mucho con Jorge. Un puesto así te exige una gran dedicación. Una noche llegué a casa eso de las 20 y abrí la notebook, y me estaban esperando para comer. En la dinámica y la locura diaria del laburo, cuando termino de hacer lo que estaba haciendo con la notebook, levanto la vista y mis hijas ya no estaban. Ahí dije: ‘¡puta, acá hay cosas que me estoy perdiendo!’ Así que hablé con Jorge le dije que paraba por una decisión familiar.

-¿Volverías a la política? ¿Te imaginás en un lugar más relevante? ¿Intendente de Avellaneda, como Pablo Echarri, que dijo que le gustaría?

​-No creo que esté a tiempo para ser intendente. Una carrera como esa se construye. Pero me veo compitiendo en unas internas contra Pablo Echarri por la intendencia (se ríe). Cada tanto me preguntan, me dicen que tendría que ser concejal. Hoy no, pero en un futuro podría ser. Uno nunca sabe… ¡pero ahora tengo ganas de desafiar a Echarri por la intendencia!.

-En las redes solés tener feedback positivo pero cuando aparece el kirchnerismo…

-Me han insultado por ser kirchnerista, pero vos tenes que saber dónde estás y quién es el otro que está diciéndote una barbaridad. Cuando yo hablo vos sabes desde qué lugar lo hago. Eso es honestidad ideológica que me habilita a decir lo que digo, yo no me puedo disfrazar de ‘periodista independiente’. Creo que hoy tenemos un exceso de periodistas independientes que en realidad no lo son. Pero en redes te recontra putean, te amenazan, te desean enfermedades a vos y a tu familia. No me preocupa.

-¿Cómo ves venir el Mundial?

-Llegamos en un buen momento, con jugadores en su madurez y con la experiencia de haber perdido cosas, porque muchas veces tenes la experiencia de ganar pero no de perder. Son jugadores que han pasado por golpes muy duros en su carrera, para algunos es la última oportunidad como en los casos de Messi y Di Maria. Y para muchos otros, pibes jóvenes que por ahí tenían a Messi de póster y hoy juegan con él, es la chance de alcanzar la gloria máxima.

-Polonia, Arabia Saudita y México. ¿El sorteo salió bien’

-Es una eliminatoria relativamente tranquila. México tiene historia de mundiales, no de llegar a finales, pero siempre está ahí prendido. Además lo dirige un técnico argentino, el Tata Martino, que es conocedor. Después Polonia tiene a Lewandowski, un delantero que es un infierno. Yo la otra vez decía que no quería enfrentarme a Polonia, prefiero tener a un equipo como Alemania en la fase de grupos y no después en cuartos de final que perdés y quedas afuera.

-¿Le envidiás algo a Paredes, que juega en tu puesto?

-​Yo le envidio la facha. Y el tiro de larga distancia que tiene, le pega muy bien. Quizá yo tenía más marca que él, era más rústico, más burro, pero le envidio el porte que tiene en la mitad de cancha. ¿El a mí? A lo mejor me envidiará que yo sé hacer fugazzetta y él quizá no…



Con la camiseta que lo identifica, en una producción de ex jugadores de clubes grandes realizada por Clarín. Foto: Lucía Merle.

-¿Podrías haber ido a un mundial?

-Pude. Estuve en la mira de Bilardo en el 89, cuando me lesioné. Un periodista amigo me dijo que me iba a llamar. Argentina venía de ganar un mundial. Me costó tres operaciones volver, un año y medio. Y bueno, me perdí de jugar el mundial al lado de Diego.

-¿Sos más famoso ahora que cuando jugabas en Primera y en Racing?

–No soy más conocido que antes. Las redes me hicieron mejor jugador de fútbol. La lesión que tuve que me hizo perder un mundial, pero es algo que pasó y no me quedo agarrado a ese recuerdo de manera enfermiza.

-Veamos de qué lado de la grieta estás: ¿pan dulce con o sin frutas?

-¡Sin frutas! ¡Qué es eso de las pasas de uvas! Está bien para un brindis, que andás medio en pedo. Pero si vas a ver a alguien y le llevas un pan dulce con frutas abrillantadas a esa persona no la querés.

De lunes a viernes Lamadrid sale a la mañana (de 6 a 9) en “Caballero de día”, en El Destape Radio, y al mediodía (de 11 a 14) en “¿Qué tomás?” por Gente Radiovisión. Los miércoles, además, tiene un programa -“Carentes de miércoles”- en Radio Municipal de Florencio Varela, los sábados hace “Carentes de talento” y los domingos está en televisión, en “Fútbol permitido”, por C5N. ¿Algo más?

-A veces duermo.