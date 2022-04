Jimena Barón se caracteriza por mostrarse siempre muy sexy en las redes sociales, donde mantiene una relación muy cercana con sus casi 6 millones de seguidores y comparte con ellos, no sólo fotos en ropa interior, sino también momentos de su día a día. En esta ocasión la artista sorprendió en Instagram al escribir una emotiva carta en la que reveló que está pasando un mal momento anímico.

“Esta soy yo anteayer y ayer, tratando de sacar una foto para aparecer en redes porque hace 4 días que no subía nada”, escribió junto a la foto en la que se la ve posando en ropa interior y mirando a cámara.

Y continuó: “Hace 3 días que me pregunto de dónde mierda sale mi angustia, si es que se acerca el cumple de papá que no está, que lo extraño y que me cagó bastante la vida, si es que hace 2 años y medio no me subo a cantar a un show y me siento vacía, si es que cumplo 35 y debería sentirme grande y no perdida, o si es que creo que la decepción me va a doler para siempre”, expresó.



La cantante acaba de volver de unas espectaculares vacaciones en México junto a su nuevo novio.

“Seguramente sea todo, pero la verdad es que lloro, incluso a la noche cuando duermo, me despierto llorando y me impactó bastante haber intentado sacarme fotos con la cara hinchada para venir a Instagram a decir (con mi cuerpo llamativo, cosa que no se den cuenta) que está todo bien”, sostuvo en el posteo que en menos de una hora llegó a más de 100 mil likes y a miles de comentarios.

Además, se sinceró y habló sobre su autoestima: “Me da miedo que compartamos solo alegría incluso cuando no hay. Vengo con la autoestima muy hecha mierda, la de las fotos y la de adentro, lo que no se ve lo siento roto. Tuve estos últimos días algo que googlie y al parecer se llama parálisis del sueño, horrible, pesadillas y sueños de mierda“.



Jimena Barón se mostró muy feliz en sus vacaciones.

“De día hago todo lo que tengo que hacer porque tengo el talento de la disciplina, pero es como si yo no estuviera. Nada grave, no es mi intención preocupar a nadie, pero no quiero colaborar a que Instagram se convierta en un monstruo de falsa y constante felicidad”, expresó haciendo referencia a las apariencias que se muestran muchas veces en las redes sociales.

“Siempre voy a estar bien, porque ese es otro talento que tengo, pero debería ser más normal estar mal y compartirlo también. A mí me pasa que cuando leo o escucho que alguien se siente como yo, es como un abrazo, así que pasaba a abrazar a quien lo necesite”, cerró.

Un antecedente similar

Fueron varias las veces que Jimena Barón desapareció de las redes. Pero un episodio en particular llamó la atención de sus fanáticos. Es que durante el 2020 cerró su Instagram luego de la polémica que generó el lanzamiento de su canción Puta y estuvo sin aparecer por el largo período de casi un año.



En febrero Jimena Barón subió a Instagram una foto en la que se mostraba llorando por recordar su infancia.

En diálogo con Ángel de Brito la actriz se sinceró y, en abril de 2021, habló del mal momento que pasó durante la cuarentena al estar sin trabajar: “Pasaron algunas cosas. No fue el mejor estado anímico mental de mi vida. Y, un poco lo que terminaba compartiendo en redes al no poder trabajar, era mi vida”, dijo al explicar su repentina desaparición.

“Y me empezó a afectar de una manera que nunca me había pasado. Dije ´necesito un break´ porque estaba muy sensible, porque estaba muy inestable, con estados emocionales bastante desequilibrados”, aseguró.

Aparte, Jimena mencionó que no era la primera vez que sufría ese tipo de episodios: “En mi adolescencia tuve unos períodos de ataques de pánico, problemas familiares bastante intensos, un papá que nunca estuvo y muchos bardos. Mi adolescencia fue particularmente complicada”.



Jimena Barón compartió esta imagen donde se puede ver a Matías Palleiro de espaldas.

“Me afectaba lo que dijeran y me desestabilizaba muchísimo. Y decidí irme de las redes”, sostuvo. Y agregó: “Cuando una persona está con problemas de ansiedad, con pánico, con angustia, cuando hay un afuera que, siento, en mi caso particular me fajan bastante, me sentí atacada por todos lados”.

El nuevo novio de Jimena Barón

Hace tiempo que la actriz decidió bajar su perfil mediático y dejar de exponer tanto sus relaciones sentimentales desde que, en 2021, tuvo algún que otro desencuentro amoroso con su ex, Daniel Osvaldo, que además es el papá de su hijo Morrison.



Jimena Baron se mostró súper sexy junto a su nuevo novio en México.

Debido a la cuarentena por el coronavirus, Jimena volvió a vivir con el futbolista y, durante su estadía en la casa de él, se los vio muy cerca. En ese momento ella, fiel a su estilo, compartió muchas postales de la convivencia y eso la convirtió en blanco de muchas críticas en las redes sociales.

Es por eso que, aunque ahora la artista se encuentra nuevamente en pareja, ahora con Matías Palleiro, poco se sabe sobre su relación. Y como detalle, vale la pena resaltar que en las contadas fotos que compartió ella en sus redes, a él se lo ve sólo de espalda.



Una de las imágenes que la cantante compartió con sus seguidores en las redes.

La pareja acaba de regresar de unas soñadas vacaciones en México. “Me fui de nuevo y estoy muy feliz. ¿O no se trata la vida de capturar mates, nubes y amaneceres? Felicidad absoluta, será un viaje lleno de aventuras” escribió ella el 21 de marzo antes de emprender el viaje.

Llamativamente, Jimena pasó de la “felicidad absoluta” a revelar que está angustiada, sueña pesadillas y tiene baja su autoestima, en apenas dos semanas y sin un motivo particular aparente.

DR