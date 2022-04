Jeanine Añez

La Fiscalía de Bolivia y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pidieron la pena máxima de 14 años de cárcel para la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, en la primera audiencia virtual de alegatos del juicio por el golpe de Estado de 2019.



“El Ministerio Público demanda la sentencia de culpabilidad y que se aplique la pena máxima. Áñez interpretó a su gusto la Constitución, y vulneró flagrantemente el reglamento de la Cámara de Senadores”, adujo el fiscal Omar Mejillones al exponer la acusación formal en la sesión que estuvo accesible parcialmente por Internet y que recogieron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.



En la audiencia virtual, que duró tres horas en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, hablaron solo las partes acusadoras y concluyó con el anuncio de que Áñez hará su primera declaración mañana en una sesión en la cárcel de Miraflores de La Paz donde está recluida desde marzo de 2021.



Mejillones dijo que la misma pena máxima debería recaer sobre los exjefes militares y el ex comandante policial acusados en el mismo juicio ordinario, que entró finalmente en la fase de debates luego de tres sesiones de disputas procedimentales.



El fiscal argumentó que Áñez cometió delito de incumplimiento de deberes al haber actuado a sabiendas en contra del reglamento de la Cámara de Senadores, que le prohibía expresamente asumir la presidencia de ese cuerpo dada su condición de miembro de la minoría de oposición.



Áñez era segunda vicepresidenta del Senado durante la crisis que siguió a la renuncia forzada de Evo Morales (2006-2019) en noviembre de 2019 que fue tipificada como un golpe de Estado y, sin respaldo de votaciones parlamentarias, se autoproclamó sucesivamente presidenta del Senado y presidenta de la República.



La abogada del presidente del Senado, que no fue identificada en la transmisión, coincidió con el fiscal planteando que “en cumplimiento de la norma, se dicte sentencia declarando a los acusados culpables de los delitos 153 y 154 del Código Penal y se les imponga la pena máxima”.



La pena por ese delito es de hasta 14 años, según el Código Penal vigente.



La abogada agregó que la expresidenta, “en pleno conocimiento de las normas necesarias” y en complicidad con los ex comandantes, asumió la presidencia sin haber dado al Parlamento la posibilidad de conocer formalmente las renuncias forzadas de Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera.



Respaldaron estas versiones los representantes del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría General del Estado, que también son partes acusadoras, al alegar que durante la crisis no se produjo el “vacío de poder” señalado por Áñez y sus partidarios como supuesta justificación del golpe de Estado.



El presidente del tribunal, Germán Ramos, cerró la audiencia con el anuncio de un receso hasta mañana, disponiendo que el debate continúe en el penal “para las declaraciones informativas y la fundamentación de la defensa”.



La exmandataria de facto dijo ayer por Twitter que ratificará su declaración de inocencia y defenderá la legalidad de su gestión como “Presidenta transitoria de Bolivia por sucesión constitucional”.