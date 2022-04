Estelle Wignall.

Estelle Wignall, joven inglesa, decidió ir al hospital hace cinco años por presentar síntomas de cansancio e hinchazón en su abdomen, los médicos le diagnosticaron colon irritable. Pero no se quedó con esa primera consulta y decidió que revisaran su estado para comprobar que tenía un cáncer de ovarios que terminó acabando con su vida a los 27 años.



Wignall vivía en Wigan y a los 22 empezó a tener los síntomas mencionados. El primer diagnóstico que le dieron, colon irritable, es una afección del intestino grueso que produce, en efecto, inflamación, pero que también produce dolores de estómago, diarrea, estreñimiento y otros problemas digestivos.



Respecto a porque decidió consultar nuevamente sobre su estado, explicó en enero a The Sun: “Recogí un folleto sobre el cáncer de ovario en el hospital e inmediatamente me di cuenta que era muy parecido a lo que yo sentía. Todos me dijeron que no fuera tan estúpida, porque solo tenía 22 años”.



Tres meses después se hizo un estudio y le encontraron un tumor “del tamaño de una sandía” en su ovario, según declaró al Manchester Evenening News.Le extirparon el tumor, junto al ovario derecho y la trompa de Falopio.

Tras ser madre en 2020, comenzó a sentirse mal nuevamente. En noviembre de 2020, los exámenes médicos dieron cuenta de que la joven tenía un cáncer en etapa 4 que se había extendido a su hígado y sus pulmones.



“Acababa de empezar a ser madre y no quería que me quitaran eso. Siento que me han descartado, pero aún no estoy lista para tirar la toalla. Quiero celebrar el segundo cumpleaños de mi niña, quiero verla comenzar la escuela, quiero marcar tantos hitos como pueda”, comentó. Tuvieron que extirparle el pulmón izquierdo y realizarle una mastectomía, pero el cáncer se había extendido también a su intestino.



El 30 de marzo anunciaron su muerte. “Ella luchó hasta el final como la pequeña guerrera que era. Descansa en paz, hermosa”, comentó la publicación.