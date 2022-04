El inagotable y abarcativo mundo de Star Wars tuvo en los videojuegos uno de sus principales aliados. Desde aquel de 1978 desarrollado por Apple Computer para su Apple II, similar al histórico Space Invaders, hasta el flamante LEGO Star Wars: The Skywalker saga, una oda para los fanáticos que combina nuevamente el humor característico de la serie de bloques con los entrañables personajes de George Lucas.

LEGO Star Wars: The Skywalker saga es quizás el juego más grande de la franquicia. Hay para desbloquear hasta 500 personajes de todas las películas principales de los nueve films, es decir, La amenaza fantasma, El ataque de los clones, La venganza de los Sith, Una nueva esperanza, El imperio contraataca, El retorno del Jedi, El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker.

A lo largo del videojuego tendremos la posibilidad de utilizar a personajes emblemáticos como Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8, Obi Wan Kenobi, Han Solo, Chewbacca, Leia, Yoda, Boba Fett, Darth Maul, Poe Dameron y hasta Mando, de la Mandaloria, en el modo de juego libre para crear nuevas y divertidas aventuras.

De hecho, en su mayor parte, la calidad de las nueve adaptaciones de videojuegos tiene un detalle que sorprende y logra recuperar la magia de la hoy exitosa saga de Disney.

A la icónica introducción de cada película, el estudio Traveller’s Tales rediseñó cada escena y el ritmo de la historia para cuadrar con el sentido del humor que le imprime LEGO. Por ejemplo, al abrir una puerta podemos encontrarnos con un Stormtrooper tomando un baño en un jacuzzi o barriendo uno de los pasillos de la Estrella de la Muerte.



Luke Skywalker mira sorprendido un recuerdo de su padre (Anakin) bailando con Obi Wan Kenobi y un grupo de soldados clones.

La exploración recompensa a los jugadores a medida que descubren ladrillos Kyber. Estos sirven especialmente desbloquear nuevas características y habilidades mejoradas en una serie de clases de personajes, como Jedi, Hero, Dark Side, Villain, Scavenger, Scoundrel, Bounty Hunter, Astromech Droid, and Protocol Droid. Eso sí, no son claves para terminar la historia principal.

Asimismo, los jugadores pueden atravesar el espacio utilizando el mapa de la galaxia en su holoproyector para trazar el curso a través de la luna selvática de Ajan Kloss, el planeta cubierto de ciudades de Coruscant, las dunas del desierto de Jakku o el árido Tatooine, entre otros.

Progresivamente se podrán desbloquear muchas misiones secundarias para disfrutar en solitario o con un amigo desde la misma consola, ya que cuenta con la opción cooperativa. Una vez que lleguen a su destino, los jugadores pueden elegir entre seguir adelante con la historia principal o explorar libremente los mapas.



La pelea entre Darth Vader y Obi Wan Kenobi, como en Episodio IV, pero en LEGO Star Wars: The Skywalker saga.

Otra de las características para destacar es que rompe con la opción multijugador a través de internet, del mismo modo que otros famosos juegos licenciados de LEGO: Harry Potter, Batman, Avengers, Señor de Los Anillos y más-. Justamente, lo que busca Warner Bros. Interactive y el estudio Traveller’s Tales es reducir la experiencia gamer al ambiente familiar fortaleciendo así la experiencia local.

Durante el viaje espacial, los jugadores se encontrarán con las típicas batallas aéreas de las películas. A los enemigos de turno podremos enfrentarlos mientras piloteamos vehículos legendarios como el Halcón Milenario, los cazas imperiales TIE fighters, las naves rebeldes X-wings, el deslizador Landspeeder y muchos más.

LEGO y Star Wars: una relación de 23 años

La marca LEGO Star Wars no solo está relacionada al mundo de los clásicos juguetes con bloques o películas animadas. La marca generó desde 1999 una serie de videojuegos homónima que pasó por las consolas PlayStation (PS2, PS3, PS4 y la actual PS5) como las Xbox (Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X/S).

Actualmente cuenta con un total de 89 juegos para PS5, Xbox Series X/S, Switch, Android, PS4, Xbox One, Wii U, iPhone, PSVITA, Nintendo 3DS, PS3, Wii, PSP, NDS, Xbox 360, GameCube, Xbox, Game Boy Advance, PS2, PC, Nintendo 64.

En lo que respecta a la franquicia Star Wars tiene en total seis los títulos desarrollados por el estudio Traveller’s Tales y producidos por Warner Bros: Lego Star Wars: The Video Game (2005), Lego Star Wars II: The Original Trilogy (2006), Lego Star Wars: The Complete Saga (2007), Lego Star Wars III: The Clone Wars(2011), Lego Star Wars: El despertar de la fuerza (2016) y Lego Star Wars: La saga Skywalker (2022).



La versión de Han Solo (Harrison Ford) según LEGO Star Wars: The Skywalker saga.

Si se tiene en cuenta los últimos videojuegos del universo de personajes de Star Wars – Battlefront II (2017), Star Wars Jedi: Fallen Order (2019), Squadrons (2020) y Star Wars: The Old Republic (2021)- LEGO Star Wars: The Skywalker es un juego que sabe combinar como pocos el espíritu de ambos mundos: la acción de las películas y las cuotas de humor características que hicieron famosa a la franquicia de bloques.

Con esta fórmula logra atrapar por partes iguales a chicos y grandes que recién se inician en la saga, como así también al fanático acérrimo de los films que buscan un juego descontracturado para pasar un buen rato de entretenimiento.

Acción y humor en la misma dosis

Este juego de acción y disparos en tercera persona se lo ve robustecido en relación a otras entregas de la saga. Por ejemplo, ahora cuenta con un sistema de cobertura al estilo Gears of War o Uncharted en el que podrás cubrirte en las paredes o barricadas que eventualmente se pueden montar con diversos bloques.



LEGO Star Wars: The Skywalker saga apela al humor a cada instante, como en este caso con C-3PO tomándose una ducha.

Los enemigos de turno ahora pueden “aprender” los patrones de ataque y eventualmente los bloquearán cuerpo a cuerpo en caso de utilizar el mismo botón una y otra vez. Para los jugadores experimentados no será un problema, ya que implicará variar en una combinación de botones para realizar combos que no revisten de complejidad.

En lo que respecta a los disparos, el fanático de la saga logra sentirse más que a gusto al momento de utilizar los blasters, donde la cámara cambia de tercera a primera persona; y si a eso se le suman las animaciones dinámicas de los enemigos, como recoger el casco ante un disparo en la cabeza, el disfrute es completo.

Lo mismo se siente con el sable láser de los caballeros Jedi con los que podremos repeler los disparos, hacer combos y hasta lanzarlo para aplicar golpes certeros a distancia. Los poderes de la Fuerza, en este caso, servirán para mover objetos o dominar a los enemigos a nuestra merced.

Los rompecabezas también forman parte del espíritu de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. En diferentes segmentos de las misiones el personaje de turno -la Princesa Leia, Luke Skywalker, Obi Wan Kenobi, Han Solo, Qui Gon Jinn o Rey- deberán utilizar sus habilidades para mover objetos, tirar de palancas o construir puentes que permitirán progresar en el juego o alcanzar objetos coleccionables.



El extenso menú de LEGO Star Wars: The Skywalker saga es uno de sus principales defectos.

Por otro lado, está presente el condimento RPG de los juegos de rol con el clásico árbol de habilidades, que se pueden conseguir a cambio de monedas del juego. Sin embargo, la poca incidencia que tiene más la multiplicidad de pestañas del menú hacen que la experiencia de evolucionar a los personajes no sea una necesidad para disfrutar a pleno del juego.

Un guiño a Mark Hamill

Como parte de su descontractura propuesta, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga utiliza como nadie el humor en torno a estos personajes e incluso parodiando con sucesos que se viralizaron en redes sociales, como el meme que avergonzó al mismísimo Mark Hamill (Luke Skywalker).

El juego de TT Games editado por Warner Bros. Interactive Entertainment es una oda a la saga de George Lucas. Desde La Amenaza Fantasma hasta El Ascenso de Skywalker, todo compactado en un mismo juego.

Por ende, hay que pasar por Una Nueva Esperanza antes de que se pueda disfrutar de El Imperio Contraataca. Y es precisamente en el Episodio IV donde puede verse el meme que despertó las quejas de Mark Hamill.



LEGO incluyó el meme de Mark Hamill en el videojuego The Skywalker saga.

Justamente, el meme que tomó LEGO Star Wars: The Skywalker saga tuvo su origen en el set de rodaje de la película de 1977 lleva años en circulación. Pero no fue hasta el pasado marzo cuando el propio Hamill habló de este fenómeno viral.

El momento en cuestión ocurre cuando Obi-Wan Kenobi le da a Luke el sable láser de su padre por primera vez. El futuro Jedi lo agarra y se lo pone directamente en la cara, como si estuviera mirando por el cañón de una pistola.



El meme de Mark Hamill que le causa “escalofríos”.

“Esto me da escalofríos cada vez que lo veo”, tuiteó Hamill el pasado 8 de marzo. “No recuerdo haber hecho esto en la película. Creo que todavía es solo una producción en el set, de lo contrario, Obi-Wan no parecería tan notablemente despreocupado”, completó.

LEGO Star Wars: The Skywalker fue lanzado el 5 de abril y se puede disfrutar en cualquier plataforma, ya que está disponible en PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S.