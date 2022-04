Los precios cerraron la jornada con fuertes subas en el mercado de Chicago tras conocerse el informe mensual sobre oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que si bien no recortó de forma considerable estimaciones de producción, sí modificó previsiones de stocks de algunos granos.

El contrato de mayo de la soja subió 2,64% (US$ 15,98) en US$ 620,60 la tonelada; mientras que la posición julio avanzó 2,51% (US$ 15,06) para concluir la jornada a US$ 612,88 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el incremento de las proyecciones de exportación de granos estadounidenses y redujo sus predicciones de stocks finales en el país norteamericano por parte del USDA .

Según el informe, con una cosecha estática en 120,7 millones de toneladas, la dependencia norteamericana aumentó la estimación de exportaciones en 700.000 toneladas al pasar de 56,9 millones estipuladas en marzo a 57,6 millones de abril, mientras que los stocks finales se redujeron en la misma proporción.

Por otra parte, el USDA también ajustó sus números respecto de la producción en Brasil, lo cual sumó a la inercia alcista.

Como lo hizo ayer la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) la cartera agropecuaria estadounidense recortó de 127 a 125 millones de toneladas la proyección de cosecha.

Por su parte, el aceite saltó 2,87% (US$ 46,30) hasta los US$ 1.656,09 la tonelada, debido a que el USDA recortó la previsión de exportaciones de aceite de girasol de Ucrania y Rusia, lo cual impactó favorablemente en los precios de los aceites sustitutos, como es el de soja.

La harina también culminó con signo positivo y ganancias por 1,73% (US$ 8,82) para concluir la semana a US$ 516,09 la tonelada.

El maíz trepó 1,45% (US$ 4,33) y se posicionó en US$ 302,64 la tonelada.

Si bien el USDA mantuvo sin cambios sus números de la hoja de balance estadounidense e incrementó sus estimaciones de producción en Brasil y los stocksmundiales, “las perspectivas de una menor área sembrada de maíz en la próxima campaña producto de los elevados costos de fertilizantes continúan dando sostén a los precios de los granos amarillos”, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo saltó 3,08% (US$ 11,57) y cerró a US$ 386,36 la tonelada, debido a que el USDA recortó sus proyecciones de stocks mundiales en 3,1 millones de toneladas hasta las 278,4 millones.

Asimismo, la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania “continúa generando incertidumbre respecto de la oferta mundial del cereal, también sosteniendo a los precios”, indicó la BCR.