Fue en 1980 cuando María Luisa Bemberg empezó a filmar su primera película, Momentos. Los antecedentes no eran buenos: la historia de las directoras en la Argentina mostraba un tendal de figuras olvidadas y películas truncas de las que emergían unos pocos nombres, Eva Landek o Vlasta Lah. Cuando Bemberg terminó su última película, en 1993, ya se gestaba la explosión de lo que sería el Nuevo Cine Argentino, que sacudió el panorama del cine nacional y que, entre muchos otros cambios, significó el ingreso sin precedentes de las mujeres a la dirección, empezando por Lucrecia Martel y Ana Poliak.

Es cierto que el mundo, el cine y la tecnología eran distintos a los de los 70, pero hay algo de esa diferencia que solo se explica por la presencia fulgurante de “La Bemberg”, como siempre se la llamó en la industria, con la marca de su singularidad de género, la primera cineasta argentina capaz de sostener una filmografía a lo largo de los años. Siempre trabajó en proyectos propios (ningún encargo, ninguna película alimenticia, ningún ida y vuelta con el poder), y desplegando una visión y una posición independientes y hasta un récord: seis películas en doce años y uno de los mayores hitos de taquilla del cine nacional, Camila.

Aplastada por la rigidez de la clase alta, perteneciente a la familia de la cervecería Quilmes –industrialistas e ilustrados, Otto Bemberg donó el pabellón argentino de la Ciudad Universitaria parisina, en sitial de privilegio–, cruzó su única limitación existencial, la de género, con el protagonismo en la cultura. Negoció los mandatos del matrimonio y la maternidad, hasta que el contacto con los libros y la modernización cultural de los años 60 la acercaron a mujeres en condiciones similares. Maria Luisa partió de grupos de lectura que discutían a autoras feministas y de a poco empezó a ver crecer proyectos: la administración de teatros, la publicación de una obra, la concreción de dos cortos (El mundo de la mujer, 1972, y Juguetes, 1978) y, finalmente, un guion que llegó a filmarse.



María Luisa Bemberg dirigió seis películas en una década.

La película es Crónica de una señora (1971), de Raúl de La Torre. Trata de una mujer acomodada que ve desgarrarse su mundo ante la noticia del suicidio de una amiga. La autora Bemberg no quedó muy satisfecha: creyó que la película no daba cuenta del punto de vista feminista de la historia, y lo achacó a la visión fatalmente masculina de su director. La crítica puede sonar hoy algo determinista, pero ella conocía el tema a fondo y sabía que oportunidades como la suya escaseaban. Unos años después la escena se repitió con Triángulo de cuatro (1975), de Fernando Ayala. Ahí Bemberg entendió que hasta que no filmara ella misma sus guiones, las películas estarían deformadas por la mirada de los directores.

Debut feminista en el cine

Recién en 1980, a los cincuenta y ocho años, con cuatro hijos y seis nietos, decidió filmar su opera prima sobre un guión propio. Momentos cuenta la historia de Lucía (Graciela Dufau), una arquitecta paisajista que lleva una vida gris junto a su pareja hasta que conoce a Nicolás (Miguel Ángel Solá), un vendedor de autos que se enamora inmediatamente de ella. En Momentos ya aparece la mujer insatisfecha, figura rectora del cine bemberguiano que, sea por rebeldía, desilusión o hastío, renuncia a la vida conocida y se abre paso como puede.

En Señora de nadie (1982) se repite el esquema. Leonor, esposa, madre y ama de casa, ve derrumbarse su mundo cuando descubre que su marido le es infiel desde hace años. Lo que sigue es el drama de la protagonista apartándose de las estructuras que le dieron sentido a su existencia: hogar, familia y matrimonio. Leonor lo abandona todo, sufre y trata de reinventarse por fuera de esos roles.

Momentos y Señora de nadie, ambas realizadas junto a la productora Lita Stantic (una figura decisiva del cine independiente argentino, ver recuadro), fueron algo nuevo en la cinematografía local: dos dramas intimistas que narran derivas de mujeres inquietas desde su punto de vista, siguiendo la gramática realista del cine de los 70, con economía y elegancia. La historia las leerá como películas feministas.



Alejandra Boero, Lita Stantic y María Luisa Bemberg en rodaje.

Fue en 1984 cuando llegó Camila, éxito sin precedentes no solo para Bemberg sino para el cine argentino. Una producción gigantesca y de época (otro mérito de Stantic), una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera (la segunda para un film nacional) y más de dos millones y medio de espectadores (cifra hoy casi inalcanzable) la volvieron el acontecimiento de la década. Iniciaba con ella, además, la participación de actores extranjeros consagrados, en busca de una proyección amplia, en este caso Imanol Arias, icónico en España.

Para la película, Bemberg tomó una historia real de amor prohibido y situó en el centro a Camila O’Gorman, una mujer indómita que se le declara al cura Ladislao Gutiérrez y dispara un conflicto que sacude las estructuras políticas y religiosas de los tiempos de Juan M. de Rosas. La cineasta mantiene su posición feminista pero la expande. La suerte de Camila queda en manos de políticos tiranos y oportunistas, de jefes religiosos y de un padre despótico; pero hay más, un orden general que aplasta a todos por igual, mujeres y hombres, nobles y pobres, curas y militares.



Nominada al Oscar, “Camila” fue un éxito de masas y obra clave del feminismo.

Miss Mary (1986) continúa el desplazamiento hacia otros tiempos y géneros: ahora el drama de época es el molde que contiene las historias de una familia acomodada y de la institutriz inglesa (Julie Christie), quien llega a educar a los vástagos. Esta vez la crítica social de Bemberg es impiadosa y la película sufre bajo esa crueldad: todos los personajes resultan más o menos ruines y monstruosos, casi no queda espacio para un poco de humanidad. El comentario sobre la clase alta, de tan cáustico, acaba corroyendo la película entera.

Incursión en América Latina

Pero Bemberg, cineasta móvil e inquieta, encontró velozmente otro horizonte en Yo, la peor de todas (1990), para la que adaptó el ensayo de Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz. La poeta mexicana está hecha a la medida de su cine. Desafiante, curiosa y ávida de conocimiento, Juana termina ingresando a un convento para poder estudiar y escribir; el encierro es la estrategia para conjurar las restricciones del mundo exterior.

Yo, la peor de todas no se parece a nada que Bemberg hubiera filmado antes: en la artificiosidad sombría de los escenarios, encargados al diseñador polaco Voytek, sumada a los juegos de claroscuros en la fotografía de Félix Monti y los planos milimétricos de la directora, la película dialoga más con la pintura surrealista, el expresionismo alemán y el cine de terror antes que con el drama religioso. El alegato se funde con las tradiciones del arte y el cine y modela una película lúgubre y exquisita a la vez, que cautiva con su gusto por la morbidez y su aire de decadencia inquisitorial.



“Yo, la peor de todas” se basa en el ensayo de Octavio Paz sobre Sor Juana.

Bemberg, obsesionada siempre con el tiempo, se apresura como nunca antes a filmar De eso no se habla (1993). El apuro la obliga a prescindir de Stantic, su socia histórica, ocupada con el estreno de su propia película, Un muro de silencio. Ya con problemas de salud, la directora culmina una obra inclasificable, incursionando en un grotesco costumbrista, con seres rotos y vitales a la vez. La película alterna la crítica y el desencanto con una visión luminosa, casi fantástica. Al final, una caravana fellinesca, que incluye al protagonista Marcello Mastroianni, avanza hasta perderse en el paisaje. Con ese plano y esa música, Bemberg se despide. Y empieza el mito de la primera realizadora argentina.

Seis películas en doce años

Momentos (Argentina, 1980).

Señora de nadie (Argentina, 1982).

​Camila (Argentina-España, 1984).

Miss Mary (Argentina, 1986).

Yo, la peor de todas (Argentina, 1990).

​De eso no se habla (Argentina- Italia, 1993).