A fines de marzo de 2022, las analistas de mercado proyectaron que la inflación minorista para el corriente año se ubicará en 59,2% a nivel interanual (4,2 puntos mas que en la encuesta previa). Quienes mejor pronosticaron esa variable para el corto plazo (TOP-10) esperan en promedio una inflación de 60,9% interanual para fin de año (6 puntos más la encuesta de febrero de 54,9%).

Además, los participantes del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central revisaron las previsiones de inflación para 2023 ubicándola en 47,5% interanual (2,5 puntos más que el REM de febrero) y para 2024 hasta 40,9% (3,2 puntos mas). Respecto de la inflación núcleo, los analistas pronosticaron que alcanzaría el 60% interanual a fines de este año.

Para febrero de 2022 la mediana de las estimaciones sugería una inflación de 3,9% mensual. Sin embargo, el dato real que finalmente informó el INDEC llegó al 4,7%. Para marzo, las estimaciones del relevamiento se ubicaron en 5,5% mensual, en tanto que el promedio del TOP-10 de las y los mejores pronosticadores de la inflación se ubicó en 5,4%.

En cuanto a las expectativas del crecimiento económico, los analistas esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2022 de 3,2% (0,2 puntos más respecto del REM previo). La estimación de crecimiento correspondiente al segundo trimestre de 2022 se redujo en 0,1 puntos hasta una contracción de 0,4% s.e. En tanto, las y los participantes del REM, proyectan una leve expansión de 0,1% s.e. en la primera encuesta sobre el tercer trimestre de 2022.

Para abril de 2022, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 42,76%, 2,22 puntos mas que la tasa promedio registrada durante el mes de marzo (40,54%). Hubo una corrección al alza en las proyecciones, convergiendo a valores entre 44,00% y 44,50% entre junio y diciembre del 2022. Quienes mejor pronosticaron para el corto plazo la tasa de interés prevén en promedio que la misma se ubique en 44,28% a fines de 2022.

Sobre el precio del dólar, los analistas del REM corrigieron levemente sus proyecciones mensuales. Prevén que el tipo de cambio alcance $154 por dólar en diciembre 2022, y que se ubique en $222 por dólar a fines de 2023. Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2022 alcance $152,78/US$.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), los economistas estimaron un monto para 2022 de US$ 82.611 millones, incrementándose en US$ 4.423 millones con relación al último REM. Y para el valor de las importaciones (CIF) de este año estimaron US$ 70.863 millones, esto es US$ 4.491 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo.

Sobre la desocupación, para el primer trimestre del año se espera que sea 7,6% de la población económicamente activa (PEA), mientras que un mes atrás pronosticaban 8,8%. Finalmente, los analistas prevén un déficit fiscal primario nominal en $ 1.920 miles de millones.