Fuentes

Agradecemos como fuente de estas biografías al general de brigada Sergio Fernández, presidente de la

Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas y presidente de la Comisión de Comandos del Ejército. Al Comité

Internacional de la Cruz Roja, al Equipo Argentino de Antropología Forense.

Agradecemos a la investigadora Alicia Panero, al veterano de Guerra César Trejo, miembro de la Comisión de

Familiares de Caídos en Malvinas y Atlántico Sur. Y al Centro de Ex Combatientes de Corrientes, al ex

combatiente del CECIM-La Plata Mario Volpe y al Ministerio de Defensa. También al ex secretario de Derechos

Humanos, Claudio Avruj, y a la Cancillería actual.