Luis Ventura reveló un dato que nadie conocía sobre Luciano Castro. El periodista, aseguró que hace muchos años el actor visitaba a Amalia Fortabat y que ella supuestamente le pagaba una fortuna por su compañía, más precisamente por tomar el té.



“En esa época tenía 19 años y hacía una tira. Amalita lo mandaba a buscar con su chofer cada 15 días y le pagaba 10 mil dólares por cada tarde. Él nos contaba, pero no le gustaba mucho que se difundiera el dato porque en ese momento le podía generar problemas con gente que tenía al lado”, expresó Ventura en A la tarde (América).



Todo esto habría ocurrido mientras Castro formaba parte de Jugate conmigo junto a Cris Morena y los encuentros se habrían dado en la propiedad que la millonaria tenía sobre la Avenida del Libertador al 2900.



Tras revelar la información, el périodista dejó a todos en el ciclo mudos y agregó: “Esta persona me dice lo que él les contaba sobre cómo era el té”, mencionó, suspicaz. “Da más detalles, pero lo dejamos ahí”, lanzó.



“Señores, el que quiere venir, viene y chequea”, se adelantó sobre el enojo que podría tener el novio de Flor Vigna, mientras Karina Mazzocco, conductora del programa, no salía de su asombro. “Nos quedamos mudos”, dijo.