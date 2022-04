El defensor de River Robert Rojas rompió hoy el silencio luego de la grave lesión sufrida en el partido contra Alianza Lima en Perú.

El paraguayo aclaró que “hay que estar fuerte” para encarar la recuperación, al tiempo que reveló que el futbolista Aldair Rodríguez se acercó al hotel del Millonario para pedirle disculpas por lo sucedido en el partido de Copa Libertadores.

“Hay que estar fuerte, no queda otra. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular, siento el cariño de todos“, manifestó Rojas en declaraciones al programa de radio paraguayo “Fútbol a lo Grande”.

Y agregó: “Es la primera vez que me lesiono así de mal. Me pidió disculpas el jugador de Alianza y le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada”.

En el día de ayer, el propio Rodríguez pasó por el hotel de River para ver cómo estaba el paraguayo. “He venido aquí a pedirle disculpas personalmente y estoy muy arrepentido con la situación que se dio”, reconoció el volante del equipo peruano.