El lunes 11 de abril, se cumplirá un año de la muerte de Mauro Viale. Hoy, su mujer Leonor Schwadron, en una entrevista con Ángel De Brito en LAM (América, a las 20), contó que no todos los miembros de la familia transitan el duelo del mismo modo.

La viuda de Viale recordó que pasado mañana, domingo, se realizará una ceremonia en el Cementerio Israelita de La Tablada tal y como indica la religión judía que debe hacerse al año de la muerte de una persona para cerrar el período de duelo. Su hijo Jonatan fue quien lo organizó junto al rabino de la comunidad Bet El, que los acompañó desde el mismo día del fallecimiento de Mauro.

“El domingo hacemos un monumento de acuerdo a como son los ritos de la religión, que indica que el duelo dura un año y se cierra simbólicamente con un monumento de mármol y una inscripción en la que cada uno le dedica una frase de amor”, dijo Leonor.

“No hay más que amor porque, evidentemente, hubo amor, admiración, entrega, enseñanza de este gran maestro. Le estoy haciendo un pequeño homenaje a un grande”, expresó.



Leonor Schwadron, la viuda de Mauro Viale: “No le dieron la vacuna a tiempo y él se había negado a dársela por izquierda”. Captura TV.

Pero la hija de Mauro y Leonor, Ivanna Viale, vive la situación de otro modo: según explicó su mamá, ella no se siente aún en condiciones de dar por terminado el duelo por la muerte de su papá, que falleció a los 73 años, en el Sanatorio de Los Arcos, a causa del coronavirus.

Ante el sufrimiento por la pérdida de un ser querido, cada quien hace lo que puede y cuando puede. Leonor, por ejemplo, le explicó a De Brito que ella quería donar la ropa y los efectos personales de su esposo, pero que sus hijos le manifestaron que no están preparados para dar ese paso.

Cómo hizo el duelo Jonatan Viale



Jonatan Viale y su padre Mauro: distintos estilos y la misma pasión por la tele. Foto Instagram.

En su diálogo con Leonor, De Brito quiso saber cómo hizo Jonatan Viale para seguir adelante tras la muerte de su padre dado que él mismo se contagió coronavirus y tuvo que ser internado, pero apenas se repuso, no paró de trabajar.

“Jony hace una terapia maravillosa con un analista de súper lujo que lo fue llevando tan bien que es lo que le permite a él estar plenamente entregado al trabajo“, explicó la madre del periodista. Y, psicoanalista ella también, consideró que en su proceso de duelo, Jony decidió tomar lo mejor de su padre: su inclinación incansable al trabajo.

En referencia a Mauro Viale, su viuda subrayó: “El vivía para entregar su alma a la profesión, vivía para las cámaras. Era un hombre que profesionalmente creció como creció por toda esa devoción, ese amor devoto que él tenía por el trabajo”.

Durante el año que pasó desde la muerte de su padre, Jonatan Viale también recurrió en varias oportunidades a Instagram para recordarlo y rendir homenaje a su memoria. Por caso, junto a una foto donde se los ve a él y a su hermana Ivanna, en la infancia, junto a sus padres, en la playa, Jony escribió: “Tengo tanto para charlar con vos. Te necesito, justo ahora”.



La familia Viale en la infancia de Jonatan e Ivanna. Foto Instagram.

La negativa de Mauro a vacunarse por izquierda

Puesta a recordar la sorpresiva muerte de su esposo Mauro Viale, Leonor le dijo a Ángel De Brito: “Yo estoy cicatrizando heridas porque fue arrancado de la vida precozmente, joven. El gozaba de plena salud, se cuidaba, hacía deporte, gimnasia, hacía pesas, tenía una dieta que superaba a las de Cormillo…t”.

Además, se refirió a su proceso personal: “Es bastante dura esta nueva vida sola, porque si estás acostumbrada a tener un compañero que todas las noches llega y te pregunta por la comida… Compartíamos las cenas, mirábamos a Jony… Él calculaba y miraba los números del rating…”.

Sin vueltas, Leonor Schwadron contó que a Mauro Viale le habían ofrecido “vacunarse por izquierda”, es decir, aplicarse la vacuna contra el coronavirus antes de que le correspondiera conforme al esquema organizado por el Estado en virtud de diversos criterios de política sanitaria. Sin embargo, él se negó a vacunarse como privilegiado.

Mauro falleció el domingo 11 de abril y le había tocado el turno para la vacuna apenas unos días antes. “Él se vacunó un jueves teniendo ya Covid, sin saber -declaró Leonor-. Le subió la fiebre a 39 grados y medio. En medio del programa, se quedó dormido. Se caía de la fiebre que tenía. Volvió a casa y se agarraba de las paredes”.

“Llamamos a la emergencia, pero no se quería atender porque tenía un programa muy grande el domingo -añadió-. No le gustaban los médicos. Pero no midió, ninguno medimos cómo tenía los pulmones”.

“Él estaba en terapia intermedia, lo estaban monitoreando -siguió. Yo no sé si él pidió que lo bajen, pero lo cierto es que lo bajaron a una suite n-ormal para darle el gusto. Fue una enfermera y lo encontró en paro. El doctor me dijo que no lo pudieron resucitar”.

“Cuando estaba internado, Mauro me mandaba audios. El último fue el domingo a las 2 de la tarde para pedirme las gotas de los ojos y su medicación para el corazón”, recordó, con tristeza, Leonor.

“¿Cómo te enteraste de su muerte?”, preguntó De Brito. “Me entere de su muerte porque llegó Jonatan del sanatorio y me dijo: ´Papá no está¨Pue extremadamente doloroso”​, respondió Leonor.



Mauro Viale, orgulloso de ser padre y abuelo. Foto Instagram.

AS