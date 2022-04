En diálogo con LV12, el doctor Adolfo Antonio Iriarte Yanicelli, titular del Juzgado de Cobros y Apremios de la IIª nominación del Centro Judicial Concepción contó como llegó a esta resolución. “Esta es la segunda sentencia que se saca en este sentido, frente a una categoría denominada ´Causa sospechosa´ por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. El magistrado explicó que en esta caso particular, el hombre no fue a la audiencia de mediación, no se presentó al juicio de alimentos, por lo tanto nace una multa que la ejecuta el Centro de Mediación y avanza un juicio de ejecución. “Fue notificado en múltiples oportunidades y no se presentó. Allí vimos que podría haber una cuestión de genero muy fuerte al no presentarse en las audiencia y podría representar una violencia económica” indicó.

image.png El Juez Adolfo Antonio Iriarte Yanicelli.

“Se hizo un análisis de control de convencionalidad y constitucionalidad para determinar si las normativas internacionales estaban cumplidas. Allí revisamos con las legislaciones vinculadas al tema de violencia y protección de la mujer, niños, niñas y adolescentes; las jurisprudencias de Derechos Humanos y todas las normativas vigentes y advertimos que debía proseguir la causa y no declarar la prescripción de la multas” afirmó el magistrado.

También dejó en claro que la Corte indica a los jueces que deben declarar de oficio la prescripción de las multas, luego del vencimiento, que en este caso fue de dos años. “Yo me aparto de esa jurisprudencia y digo a modo de conclusión que, de acuerdo al análisis de este caso en particular la visualización de este tipo de violencia me impedía prescribirla y continuar con el caso” explicó Yanicelli.

Además destacó que el fallo está firme y que pueda generar jurisprudencia, es decir que se empiece a citar esta causa y las causa posteriores puedan seguir el mismo resultado. También resaltó que “juzgar con perspectiva de género es una obligación de todas las magistradas y magistrados” finalizó.