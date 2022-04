Una mujer denunció que fue violada y asaltada cerca del Cementerio Parque de Mar del Plata

Una mujer denunció que fue asaltada y violada cerca del Cementerio Parque de la ciudad balnearia de Mar del Plata. La denuncia fue realizada por la víctima, de 39 años, quien se presentó en las últimas horas en la Comisaría de la Mujer para denunciar el hecho que ocurrió este miércoles por la mañana, al descender de un colectivo en el acceso al cementerio.



De acuerdo a la denuncia, la mujer se bajó de un micro de la empresa 25 de Mayo en la avenida Norberto Centeno (ex Antártida Argentina) y Cacique Chuyantua para ir hacia el cementerio donde trabaja, aunque no es empleada municipal.



En ese momento se le acercaron dos hombres que estaban en una motocicleta, uno de ellos armados con un revólver y le pidió el teléfono celular.



También le robaron una mochila y antes de darse a la fuga, el delincuente armado la encañonó y la obligó a caminar casi cien metros en dirección al cementerio donde la hizo detener en una obra en construcción, y allí el hombre que no estaba armado la abusó sexualmente. La denuncia está siendo investigada por el fiscal Leandro Arévalo.